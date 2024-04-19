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19 Nis 2024 - 19:21- Asayiş G:

Alkollü sürücü önce kaza yaptı, sonra polisle tartıştı

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İzmit’te alkollü olduğu iddia edilen sürücü kaza yaptı. Otomobil yan yatarken sürücü A.C. “Siz trafik polisisiniz beni gözaltına alamazsınız” diyerek polisle tartıştı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Alkollü sürücü önce kaza yaptı, sonra polisle tartıştı
Alkollü sürücü önce kaza yaptı, sonra polisle tartıştı
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Kaza 18:30 sularında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.C. idaresindeki 41 APU 741 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu park halinde bulunan arca çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine ola yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü A.C. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kayı yara almadan atlatan sürücü A.C.’nin alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri A.C.’yi gözaltına almak isterken kaza yerindeki vatandaşlar A.C:’yi polis ekiplerine vermek istemedi. Polisler ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken A.C. polislere direnerek “trafik polisleri beni gözaltına alamazlar.” Dedi. Bir süre polislere zorluk çıkartan A.C. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza sebebi ile yaklaşık Lozan Caddesi 45 dakika trafiğe kapananınken sürücüler D-100 Karayoluna ve yan yollara yönlendirildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Alkollü sürücü önce kaza yaptı, sonra polisle tartıştı
Alkollü sürücü önce kaza yaptı, sonra polisle tartıştı
Alkollü sürücü önce kaza yaptı, sonra polisle tartıştı
Alkollü sürücü önce kaza yaptı, sonra polisle tartıştı

# araç, İzmit, asayiş, polis, sevk

19 Nis 2024 - 19:21 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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