Alkollü sürücü önce kaza yaptı, sonra polisle tartıştı

Kaza 18:30 sularında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.C. idaresindeki 41 APU 741 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu park halinde bulunan arca çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine ola yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü A.C. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kayı yara almadan atlatan sürücü A.C.’nin alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri A.C.’yi gözaltına almak isterken kaza yerindeki vatandaşlar A.C:’yi polis ekiplerine vermek istemedi. Polisler ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken A.C. polislere direnerek “trafik polisleri beni gözaltına alamazlar.” Dedi. Bir süre polislere zorluk çıkartan A.C. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaza sebebi ile yaklaşık Lozan Caddesi 45 dakika trafiğe kapananınken sürücüler D-100 Karayoluna ve yan yollara yönlendirildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.