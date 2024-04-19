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Bozo Erdoğan’dan Gökhan Ercan’a ziyaret

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Hodri Meydan’ın eski liderlerinden Bozo Erdoğan ve beraberindekiler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’a ziyarette bulundu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Bozo Erdoğan’dan Gökhan Ercan’a ziyaret mask
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Hodri Meydan’ın eski tribün liderlerinden Bozo Erdoğan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’a ziyarette bulundu. İzmit İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Bozo Erdoğan’a Ertuğrul Derya, Çetin Yazıcı ve Cenk Toptancı eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler Gökhan Ercan’a seçim dönemindeki özverili çalışması sebebiyle teşekkür ederek çiçek takdim etti.

# ilçe, seçim, İzmit

19 Nis 2024 - 19:38 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Derinceli - Tabi hayırlı işler abi kimler işe görecek kimler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 20:16

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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