Tahkim Kurulu’ndan red

Tahkim Kurulu kararları:

Kocaeli Spor Kulübü’nün PFDK’nın 09.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1017 - K.2023-2024/1291 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kocaeli Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Doğu Maraton Üst Tribün 301-303, Batı Numaralı Alt Tribün 112-114, Doğu Maraton Alt Tribün 124 A-102-125 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Kocaeli Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Numaralı Alt Tribün 113-114-115-116, Doğu Maraton Üst Tribün 301-326, Doğu Maraton Alt Tribün 101-126 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 3. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Doğu Maraton Üst Tribün 301, Batı Numaralı Alt Tribün 114 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, karar verdi.