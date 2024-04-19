Bağdatspor Beylikbağı’nda

İZMİT’TEKİ İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ
Bu sezon hedefini BAL olarak belirleyen Bağdatspor, grubunu şampiyon tamamladı. Play-Off’ta da averajla liderlik koltuğunda oturan Bağdatspor çok rahat değil. 13 puanlı Bağdatspor, ilk maçta İzmit’te 0-0 berabere kaldığı Beylikbağıspor ile deplasmanında kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Karamürselspor’a son dakika golüyle 1-0 mağlup olan, 8 puanda kalan Beylikbağıspor da sahasında oynayacağı maçı kazanıp, çok az olan ilk iki şansını son maçlara taşımak istiyor. Beylikbağıspor’da son maçta kırmızı kart gören Muhammet Yalçın oynamayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.