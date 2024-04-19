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Bağdatspor Beylikbağı’nda

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta 8.haftasında averajla liderlik koltuğunda oturan Bağdatspor, Beylikbağıspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beylikbağı Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Bağdatspor Beylikbağı’nda mask
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İZMİT’TEKİ İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ

Bu sezon hedefini BAL olarak belirleyen Bağdatspor, grubunu şampiyon tamamladı. Play-Off’ta da averajla liderlik koltuğunda oturan Bağdatspor çok rahat değil. 13 puanlı Bağdatspor, ilk maçta İzmit’te 0-0 berabere kaldığı Beylikbağıspor ile deplasmanında kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Karamürselspor’a son dakika golüyle 1-0 mağlup olan, 8 puanda kalan Beylikbağıspor da sahasında oynayacağı maçı kazanıp, çok az olan ilk iki şansını son maçlara taşımak istiyor. Beylikbağıspor’da son maçta kırmızı kart gören Muhammet Yalçın oynamayacak.  

# hafta, İzmit

19 Nis 2024 - 21:12 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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