Bağdatspor Beylikbağı’nda

İZMİT’TEKİ İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ

Bu sezon hedefini BAL olarak belirleyen Bağdatspor, grubunu şampiyon tamamladı. Play-Off’ta da averajla liderlik koltuğunda oturan Bağdatspor çok rahat değil. 13 puanlı Bağdatspor, ilk maçta İzmit’te 0-0 berabere kaldığı Beylikbağıspor ile deplasmanında kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Karamürselspor’a son dakika golüyle 1-0 mağlup olan, 8 puanda kalan Beylikbağıspor da sahasında oynayacağı maçı kazanıp, çok az olan ilk iki şansını son maçlara taşımak istiyor. Beylikbağıspor’da son maçta kırmızı kart gören Muhammet Yalçın oynamayacak.