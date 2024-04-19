Karamürselspor Türkeli sınavında

7 MAÇTA 2 GOL YEDİ

Bu sezon Play-Off’un en az gol yiyen, en az gol atan takımı olan Karamürselspor, takım olarak çok iyi savurma yapıyor. Play-Off’ta kalesini 7 maçın 5’inde gole kapatan Karamürselspor, sadece 2 gol yedi. 5 golle de Play-Off’un en az gol atan takımı olan Karamürselspor’un tersine Darıca Türkeli Gençlikspor da çok atıp, çok yiyen bir takım. 7 puanı bulunan Türkeli Gençlikspor, 7 maçta 8 gol attı, kalesinde de 12 gol gördü. Bu iki takımın Karamürsel’de oynadığı karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. Karamürselspor’da cezalı Eray Gençbay kadroda yer almayacak.