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Karamürselspor Türkeli sınavında

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Son iki yıldır BAL’a çıkma mücadelesi yapan Karamürselspor, bu sezon hedefine ulaşmak istiyor. Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off 8.hafta maçında Darıca deplasmanından Türkeli Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Darıca Nene Hatun Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

Uğur Uludağ
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7 MAÇTA 2 GOL YEDİ

Bu sezon Play-Off’un en az gol yiyen, en az gol atan takımı olan Karamürselspor, takım olarak çok iyi savurma yapıyor. Play-Off’ta kalesini 7 maçın 5’inde gole kapatan Karamürselspor, sadece 2 gol yedi. 5 golle de Play-Off’un en az gol atan takımı olan Karamürselspor’un tersine Darıca Türkeli Gençlikspor da çok atıp, çok yiyen bir takım. 7 puanı bulunan Türkeli Gençlikspor, 7 maçta 8 gol attı, kalesinde de 12 gol gördü. Bu iki takımın Karamürsel’de oynadığı karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. Karamürselspor’da cezalı Eray Gençbay kadroda yer almayacak.  

 

19 Nis 2024 - 21:12 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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