Karamürselspor Türkeli sınavında

7 MAÇTA 2 GOL YEDİ
Bu sezon Play-Off’un en az gol yiyen, en az gol atan takımı olan Karamürselspor, takım olarak çok iyi savurma yapıyor. Play-Off’ta kalesini 7 maçın 5’inde gole kapatan Karamürselspor, sadece 2 gol yedi. 5 golle de Play-Off’un en az gol atan takımı olan Karamürselspor’un tersine Darıca Türkeli Gençlikspor da çok atıp, çok yiyen bir takım. 7 puanı bulunan Türkeli Gençlikspor, 7 maçta 8 gol attı, kalesinde de 12 gol gördü. Bu iki takımın Karamürsel’de oynadığı karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. Karamürselspor’da cezalı Eray Gençbay kadroda yer almayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.