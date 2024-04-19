19 Nis 2024 - 21:15 - Spor

Çayırovaspor 3’de 3 peşinde

Bu sezon Süper Amatör Lig’de en iddialı takımlar arasında yer alan Çayırovaspor, hem normal sezonda hem de Play-Off’ta çok istikrarlı değildi. Play-Off’ta son iki maçını kazanan, BAL için yeniden iddialı konuma gelen Çayırovaspor, evinde Körfez GB’yi konuk edecek.