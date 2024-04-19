Çayırovaspor 3’de 3 peşinde

KÖRFEZ GB İLE OYNUYOR
Çayırovaspor açısından çok büyük önem taşıyan karşılaşma Çayırova Stadı’nda 15.00’de start alacak. Son maçında lider Bağdatspor ile 2-2 berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Körfez GB, 7 maçta 4 puan topladı. Çayırovaspor ise 12 puanla 3.sırada bulunuyor. Son iki maçında 8 gol atıp, 6 puan alan Çayırovaspor, bugünde kazanıp, 3’de 3 yaparak ilk iki umutlarını sürdürmek isteyecek.
SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU
GÜNÜN PROGRAMI
20 NİSAN CUMARTESİ
Beylikbağı Stadı
15.00 Beylikbağıspor-Bağdatspor
Çayırova Kuştepe Stadı
15.00 Çayırovaspor-Körfez GB
Darıca Nene Hatun Stadı
15.00 Türkeli Gençlik-Karamürselspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.