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Çayırovaspor 3’de 3 peşinde

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Bu sezon Süper Amatör Lig’de en iddialı takımlar arasında yer alan Çayırovaspor, hem normal sezonda hem de Play-Off’ta çok istikrarlı değildi. Play-Off’ta son iki maçını kazanan, BAL için yeniden iddialı konuma gelen Çayırovaspor, evinde Körfez GB’yi konuk edecek.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Çayırovaspor 3’de 3 peşinde mask
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KÖRFEZ GB İLE OYNUYOR

 Çayırovaspor açısından çok büyük önem taşıyan karşılaşma Çayırova Stadı’nda 15.00’de start alacak. Son maçında lider Bağdatspor ile 2-2 berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Körfez GB, 7 maçta 4 puan topladı. Çayırovaspor ise 12 puanla 3.sırada bulunuyor. Son iki maçında 8 gol atıp, 6 puan alan Çayırovaspor, bugünde kazanıp, 3’de 3 yaparak ilk iki umutlarını sürdürmek isteyecek. 

 


SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Bağdat Spor

7

3

4

0

9

4

13

2-Karamürselspor

7

3

4

0

5

2

13

3-Çayırovaspor

7

4

0

3

13

8

12

 4-Beylikbağıspor

7

2

2

3

7

9

8

5-Türkeli Gençlik

7

2

1

4

8

12

7

6-Körfez G.B

7

1

1

5

6

13

4

 

GÜNÜN PROGRAMI

20 NİSAN CUMARTESİ

Beylikbağı Stadı

15.00 Beylikbağıspor-Bağdatspor

Çayırova Kuştepe Stadı

15.00 Çayırovaspor-Körfez GB

Darıca Nene Hatun Stadı

15.00 Türkeli Gençlik-Karamürselspor

 

# Körfez

19 Nis 2024 - 21:15 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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