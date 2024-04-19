Tolga Havuç, SEM’de il  spor koordinatörü oldu

TEŞEKKÜR ETTİ

Tolga Havuç yeni görevlendirmeyle ilgili olarak, “Gerçekleştirmiş olduğumuz başarılı çalışmalarla daha önce Kocaeli Cimnastik SEM antrenörü olarak atanmıştım. Şimdi ise Cimnastik İl SEM Koordinatörlüğü görevine getirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu göreve layık gören Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Vekili ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız sayın Suat Çelen’e camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

SEM(Sporcu Eğitim Merkezi) nedir?

Sporcu Eğitim Merkezleri, spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan, üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla kurulan merkezlerdir. Ayrıca SEM’e giren her sporcu resmi olarak takip edilmektedir ve belirli bir sporcu maaşı yatırılmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla ülke genelinde sporcu altyapısını oluşturmak hedeflenmektedir.

Kaynak: Spor Servisi