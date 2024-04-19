Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

28 NİSAN’DA SONA ERECEK

18 Nisan’da başlayacağı ve 28 Nisan’da sona ereceği duyurulan Gaziantep Tanıtım Günleri başladı. Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından, Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde ‘Gaziantep’ denildiğinde akla gelen pek çok lezzet yerini aldı. Real AVM Otopark Alanı’nda yapılan tanıtım günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı, alanda çocuklar için eğlence alanları da kuruldu. Başta baklava çeşitleri olmak üzere Antep fıstığı, kadayıf çeşitleri etli ve etsiz çiğköfte, içliköfte, kuru sebze dolmaları, baharat çeşitleri başta olmak üzere birçok ürün tanıtım günlerini ziyaret eden kent sakinlerinin tercihine sunuldu.

KOCAELİ HALKINI BEKLİYORUZ

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, tanıtım günlerini yerinde takip ediyor. Kocaeli Gaziantepliler Derneği Başkanı Ahmet Fevzi Öner ve İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Davut Deniz’in eşlik ettiği Özaygut, Kocaelili vatandaşları tanıtım günlerine davet etti. Özaygut “Biz yönetim olarak Gaziantep Tanıtım Günleri’ni artık geleneksel hale getirdik. Bu yıl dokuzuncusunu düzenliyoruz. Gaziantep’in lezzetlerini ve kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz, vatandaşımız da memnun. Fiyatlarımız çok yüksek değildir, piyasa altında fiyatlar var. Ciddi katılım olmasını bekliyoruz. ‘Şimdi Gaziantep zamanı’ diyor ve Kocaeli halkını Real AVM Otopark Alanı’na bekliyoruz. Sıra gecesi, konserler ve çocuk aktiviteleri olacak. Baklava ve çiğköfte ikramı da planladık” dedi.