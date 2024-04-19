Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

28 NİSAN’DA SONA ERECEK
18 Nisan’da başlayacağı ve 28 Nisan’da sona ereceği duyurulan Gaziantep Tanıtım Günleri başladı. Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından, Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde ‘Gaziantep’ denildiğinde akla gelen pek çok lezzet yerini aldı. Real AVM Otopark Alanı’nda yapılan tanıtım günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı, alanda çocuklar için eğlence alanları da kuruldu. Başta baklava çeşitleri olmak üzere Antep fıstığı, kadayıf çeşitleri etli ve etsiz çiğköfte, içliköfte, kuru sebze dolmaları, baharat çeşitleri başta olmak üzere birçok ürün tanıtım günlerini ziyaret eden kent sakinlerinin tercihine sunuldu.
KOCAELİ HALKINI BEKLİYORUZ
Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, tanıtım günlerini yerinde takip ediyor. Kocaeli Gaziantepliler Derneği Başkanı Ahmet Fevzi Öner ve İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Davut Deniz’in eşlik ettiği Özaygut, Kocaelili vatandaşları tanıtım günlerine davet etti. Özaygut “Biz yönetim olarak Gaziantep Tanıtım Günleri’ni artık geleneksel hale getirdik. Bu yıl dokuzuncusunu düzenliyoruz. Gaziantep’in lezzetlerini ve kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz, vatandaşımız da memnun. Fiyatlarımız çok yüksek değildir, piyasa altında fiyatlar var. Ciddi katılım olmasını bekliyoruz. ‘Şimdi Gaziantep zamanı’ diyor ve Kocaeli halkını Real AVM Otopark Alanı’na bekliyoruz. Sıra gecesi, konserler ve çocuk aktiviteleri olacak. Baklava ve çiğköfte ikramı da planladık” dedi.
ÜRÜN ADI
FİYATI (TL)
İçliköfte (tane)
40
Sarma (porsiyon - kilo)
100 - 400
Şırdan
200
Mumbar
250
Kavurma (dürüm - porsiyon - kilo)
150 - 250 - 600
Patlıcan kebabı (şiş)
300
Ciğer kebabı
350
Kuzu kebabı
350
Adana (dürüm - porsiyon)
180 - 300
Et döner (dürüm)
200
Tereyağ
300
Manda tereyağ
400
Gravyer
750
Otlu peynir
350
Küflü peynir
300
Ağaç balı
1000
Mağara balı
5000
Karadut suyu (150 litre)
150
Antep fıstığı
650
Antep fıtığı özü (200 gram)
350
Baklava
600
Cıncık baklava
1000
Fıstık sarma
1000
Midye baklava
850
Katmer
1000
Fıstıklı baklava
600
Burma kadayıf
600
Cevizli baklava
400
Sucuk
350
Kayseri mantısı
150
Dolma
350
Çiğköfte (etli kilo – etsiz kilo – etli dürüm – etsiz dürüm)
500 – 400 – 70 - 50
Kurutulmuş sebzeler (biber – patlıcan)
100 - 150
Domates salçası
100
Andız pekmezi zencefilli macun (420 litre)
200
Pul biber (fiyat aralığı)
250 - 350
Erişte
200
İsot
350
Dağ balı
400
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Karatepe - Fiyatlar resmen gelip gezmeyin yemeyin fiyatı
Osman Han - Emekli sakın yaklaşmasın. Morali bozulur.
İzmitliyy - Ne kadar kötü bir durum değilmi hepsi birbirinde lezzetli ürünler ama hep cebimizi düşünüyoruz bir dürüm bile yemenin hesabını yapar olduk
Sapladı - Pahalı
Ahmet - Fiyatlar dışardan pahalı ne diye düzenleniyor yöresel lezzetler günleri.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.