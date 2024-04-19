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Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

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Hasan Özaygut başkanlığındaki Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından organize edilen ‘Gaziantep Tanıtım Günleri’ başladı. Baklavadan çiğköfteye, içliköfteden kebap çeşitlerine kadar pek çok lezzetin yer aldığı tanıtım günlerinde fiyatlar dikkat çekti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar
Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar
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28 NİSAN’DA SONA ERECEK

18 Nisan’da başlayacağı ve 28 Nisan’da sona ereceği duyurulan Gaziantep Tanıtım Günleri başladı. Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından, Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde ‘Gaziantep’ denildiğinde akla gelen pek çok lezzet yerini aldı. Real AVM Otopark Alanı’nda yapılan tanıtım günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı, alanda çocuklar için eğlence alanları da kuruldu. Başta baklava çeşitleri olmak üzere Antep fıstığı, kadayıf çeşitleri etli ve etsiz çiğköfte, içliköfte, kuru sebze dolmaları, baharat çeşitleri başta olmak üzere birçok ürün tanıtım günlerini ziyaret eden kent sakinlerinin tercihine sunuldu.

Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

KOCAELİ HALKINI BEKLİYORUZ

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, tanıtım günlerini yerinde takip ediyor. Kocaeli Gaziantepliler Derneği Başkanı Ahmet Fevzi Öner ve İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Davut Deniz’in eşlik ettiği Özaygut, Kocaelili vatandaşları tanıtım günlerine davet etti. Özaygut “Biz yönetim olarak Gaziantep Tanıtım Günleri’ni artık geleneksel hale getirdik. Bu yıl dokuzuncusunu düzenliyoruz. Gaziantep’in lezzetlerini ve kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz, vatandaşımız da memnun. Fiyatlarımız çok yüksek değildir, piyasa altında fiyatlar var. Ciddi katılım olmasını bekliyoruz. ‘Şimdi Gaziantep zamanı’ diyor ve Kocaeli halkını Real AVM Otopark Alanı’na bekliyoruz. Sıra gecesi, konserler ve çocuk aktiviteleri olacak. Baklava ve çiğköfte ikramı da planladık” dedi. 

Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

Gaziantep lezzetleri Kocaeli’ye geldi, işte fiyatlar

 

ÜRÜN ADI

FİYATI (TL)

İçliköfte (tane)

40

Sarma (porsiyon - kilo)

100 - 400

Şırdan

200

Mumbar

250

Kavurma (dürüm - porsiyon - kilo)

150 - 250 - 600

Patlıcan kebabı (şiş)

300

Ciğer kebabı

350

Kuzu kebabı

350

Adana (dürüm - porsiyon)

180 - 300

Et döner (dürüm)

200

Tereyağ

300

Manda tereyağ

400

Gravyer

750

Otlu peynir

350

Küflü peynir

300

Ağaç balı

1000

Mağara balı

5000

Karadut suyu (150 litre)

150

Antep fıstığı

650

Antep fıtığı özü (200 gram)

350

Baklava

600

Cıncık baklava

1000

Fıstık sarma

1000

Midye baklava

850

Katmer

1000

Fıstıklı baklava

600

Burma kadayıf

600

Cevizli baklava

400

Sucuk

350

Kayseri mantısı

150

Dolma

350

Çiğköfte (etli kilo – etsiz kilo – etli dürüm – etsiz dürüm)

500 – 400 – 70 - 50

Kurutulmuş sebzeler (biber – patlıcan)

100 - 150

Domates salçası

100

Andız pekmezi zencefilli macun (420 litre)

200

Pul biber (fiyat aralığı)

250 - 350

Erişte

200

İsot

350

Dağ balı

400

 

# İstanbul, Türkiye, Kocaeli, VAR, deniz

19 Nis 2024 - 21:17 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
03

İzmitliyy - Ne kadar kötü bir durum değilmi hepsi birbirinde lezzetli ürünler ama hep cebimizi düşünüyoruz bir dürüm bile yemenin hesabını yapar olduk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 21:35
01

Ahmet - Fiyatlar dışardan pahalı ne diye düzenleniyor yöresel lezzetler günleri.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 21:29
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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