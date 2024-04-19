Büyükşehirde ilk kez oluyor, iki başkan vekili atandı

Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ilk kez aldığı karar ile iki başkanvekili atadı. AK Parti Büyükşehir meclisi grup toplantısında açıklanan karara göre Berna Abiş Kocaeli Büyükşehir merkez binasında, Hasan Soba ise Gebze binasında vekillik yapacak.

Hasan Soba

Berna Abiş