Büyükşehirde ilk kez oluyor, iki başkan vekili atandı

Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ilk kez aldığı karar ile iki başkanvekili atadı. AK Parti Büyükşehir meclisi grup toplantısında açıklanan karara göre Berna Abiş Kocaeli Büyükşehir merkez binasında, Hasan Soba ise Gebze binasında vekillik yapacak.
Hasan Soba
Berna Abiş
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Ay - 5 olsa ne işe yarıyor merak ediyorum doğrusu.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.