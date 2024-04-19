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19 Nis 2024 - 21:34- Siyaset G:

Büyükşehirde ilk kez oluyor, iki başkan vekili atandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilk kez uyguladı karar ile iki başkanvekili atadı. Berna Abiş ve Hasan Soba Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan vekili oldu.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Büyükşehirde ilk kez oluyor, iki başkan vekili atandı mask
Büyükşehirde ilk kez oluyor, iki başkan vekili atandı
Büyükşehirde ilk kez oluyor, iki başkan vekili atandı
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Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ilk kez aldığı karar ile iki başkanvekili atadı. AK Parti Büyükşehir meclisi grup toplantısında açıklanan karara göre Berna Abiş Kocaeli Büyükşehir merkez binasında, Hasan Soba ise Gebze binasında vekillik yapacak.

Büyükşehirde ilk kez oluyor, iki başkan vekili atandı

Hasan Soba 

Büyükşehirde ilk kez oluyor, iki başkan vekili atandı

Berna Abiş

# Gebze, Büyükşehir, Kocaeli, parti, tahir büyükakın

19 Nis 2024 - 21:34 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Yorumlar

(1)
01

İsmai̇l Ay - 5 olsa ne işe yarıyor merak ediyorum doğrusu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 22:39

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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