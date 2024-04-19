Kocaeli’de, 2024 yılının ilk 3 ayında açılan ve kapanan işletme sayısı TESK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre kentte ocak-şubat-mart aylarında toplam 1.480 işletme açılırken 530 işletme de kapandı. Kapanan işletmelerin 186’sının işletmecisi birden fazla meslek sahibi ya da işletme sahibi olurken sahibi olduğu işletmelerden birini kapattı, bu tür işletmecilerin sicil kaydı devam ediyor. 476 işletme ise işletmecisinin esnaf sicil kaydı silinerek faaliyetlerini sonlandırdı. Açılan işletmelerin 543’ü mart ayında açılırken kapanan işletmelerin de 239’u mart ayında kapandı.
- Gündem
İlk 3 aylık açılan-kapanan işletme sayıları açıklandı
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), 2024 yılı ilk 3 ayında Kocaeli’de 1.400’den fazla yeni işletme açıldığını 500’den fazla işletmenin de kapandığını açıkladı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.