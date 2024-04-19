İlk 3 aylık açılan-kapanan işletme sayıları açıklandı

Kocaeli’de, 2024 yılının ilk 3 ayında açılan ve kapanan işletme sayısı TESK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre kentte ocak-şubat-mart aylarında toplam 1.480 işletme açılırken 530 işletme de kapandı. Kapanan işletmelerin 186’sının işletmecisi birden fazla meslek sahibi ya da işletme sahibi olurken sahibi olduğu işletmelerden birini kapattı, bu tür işletmecilerin sicil kaydı devam ediyor. 476 işletme ise işletmecisinin esnaf sicil kaydı silinerek faaliyetlerini sonlandırdı. Açılan işletmelerin 543’ü mart ayında açılırken kapanan işletmelerin de 239’u mart ayında kapandı.