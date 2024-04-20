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Nusretiyespor tur atacak

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2.Küme D Grubu’nda en yakın rakibi Uzuntarlaspor’un 8 puan önünde bulunan Nusretiyespor, bugünkü maçını da kazanması halinde ismini 1.Küme’ye yazdıracak. Yeşil-Beyazlı ekip, Uzuntarla Stadı’nda 18.00’de başlayacak maçta galibiyet çok yakın gözüküyor.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Nusretiyespor tur atacak mask
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UZUNTARLA LİDERİ KONUK EDECEK

Bu sezon Veysel Pınar’ın çalıştırdığı Uzuntarlaspor, 22 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışında son şansını kullanan Kırmızı-Beyazlı ekip, lider Nusretiyespor’u konuk edecek. 8 puan gerisinde bulunan rakibini yenip, puan farkını 57e indirmek isteyen Uzuntarlaspor’un işi kolay olmayacak. Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan Nusretiyespor, 11’de 11 yapması halinde mutlu sona ulaşacak. Ligin ilk yarısında Derbent’te oynanan maçı Nusretiyespor 2-0 kazanmıştı. 

20 Nis 2024 - 00:35 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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