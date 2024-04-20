Nusretiyespor tur atacak

UZUNTARLA LİDERİ KONUK EDECEK
Bu sezon Veysel Pınar’ın çalıştırdığı Uzuntarlaspor, 22 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışında son şansını kullanan Kırmızı-Beyazlı ekip, lider Nusretiyespor’u konuk edecek. 8 puan gerisinde bulunan rakibini yenip, puan farkını 57e indirmek isteyen Uzuntarlaspor’un işi kolay olmayacak. Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan Nusretiyespor, 11’de 11 yapması halinde mutlu sona ulaşacak. Ligin ilk yarısında Derbent’te oynanan maçı Nusretiyespor 2-0 kazanmıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.