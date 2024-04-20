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2.Küme D Grubu’nda Play-Off mücadelesi

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2.Küme D Grubu’nda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Vezirçiftliğispor ile Başiskele Birlikspor, kozlarını Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 17.00’de paylaşacak.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
2.Küme D Grubu’nda Play-Off mücadelesi mask
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VEZİRÇİFTLİĞİ-BAŞİSKELE BİRLİK

18 puanlı Vezirçiftliğispor ile 16 puanlı Başiskele Birlikspor arasında 17.00’de başlayacak maçı kazanan takım Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayacak. Bu grupta haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek alan Kullarspor, puanını 18’e çıkaracak. Kullarspor da, bu maçın skorunu bekliyor.  Bu grupta iddiası olmayan Acısuspor ile Derbentspor takımları da Acısu Stadı’nda 17.00’de karşılaşacak. 

 


2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

 1-Nusretiyespor

10

10

0

0

37

8

30

2-Uzuntarlaspor

10

7

1

2

32

10

22

 3-Vezirçiftliğispor

10

5

3

2

32

17

18

4-Başiskele Birlikspor

10

5

1

4

28

20

16

5-Kullarspor

10

5

0

5

25

33

15

 6-Derbentspor

10

3

1

6

16

35

10

7-Acısuspor

10

2

0

8

19

38

6

8-Sarımeşespor

10

0

0

10

7

35

-3

 

GÜNÜN PROGRAMI

20 NİSAN PAZAR

Acısu Stadı

17.00 Acısuspor-Derbentspor

Başiskele Stadı

17.00 Vezirçiftliğispor-Başiskele Birlik

Uzuntarla Fatih Arslan Stadı

18.00 Uzuntarlaspor-Nusretiyespor

20 Nis 2024 - 01:00 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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