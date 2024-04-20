2.Küme D Grubu’nda Play-Off mücadelesi

VEZİRÇİFTLİĞİ-BAŞİSKELE BİRLİK

18 puanlı Vezirçiftliğispor ile 16 puanlı Başiskele Birlikspor arasında 17.00’de başlayacak maçı kazanan takım Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayacak. Bu grupta haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek alan Kullarspor, puanını 18’e çıkaracak. Kullarspor da, bu maçın skorunu bekliyor. Bu grupta iddiası olmayan Acısuspor ile Derbentspor takımları da Acısu Stadı’nda 17.00’de karşılaşacak.



2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Nusretiyespor 10 10 0 0 37 8 30 2-Uzuntarlaspor 10 7 1 2 32 10 22 3-Vezirçiftliğispor 10 5 3 2 32 17 18 4-Başiskele Birlikspor 10 5 1 4 28 20 16 5-Kullarspor 10 5 0 5 25 33 15 6-Derbentspor 10 3 1 6 16 35 10 7-Acısuspor 10 2 0 8 19 38 6 8-Sarımeşespor 10 0 0 10 7 35 -3

GÜNÜN PROGRAMI

20 NİSAN PAZAR

Acısu Stadı

17.00 Acısuspor-Derbentspor

Başiskele Stadı

17.00 Vezirçiftliğispor-Başiskele Birlik

Uzuntarla Fatih Arslan Stadı

18.00 Uzuntarlaspor-Nusretiyespor