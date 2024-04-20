2.Küme D Grubu’nda Play-Off mücadelesi

VEZİRÇİFTLİĞİ-BAŞİSKELE BİRLİK
18 puanlı Vezirçiftliğispor ile 16 puanlı Başiskele Birlikspor arasında 17.00’de başlayacak maçı kazanan takım Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağlayacak. Bu grupta haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek alan Kullarspor, puanını 18’e çıkaracak. Kullarspor da, bu maçın skorunu bekliyor. Bu grupta iddiası olmayan Acısuspor ile Derbentspor takımları da Acısu Stadı’nda 17.00’de karşılaşacak.
2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU
GÜNÜN PROGRAMI
20 NİSAN PAZAR
Acısu Stadı
17.00 Acısuspor-Derbentspor
Başiskele Stadı
17.00 Vezirçiftliğispor-Başiskele Birlik
Uzuntarla Fatih Arslan Stadı
18.00 Uzuntarlaspor-Nusretiyespor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.