Körfez’deki emlakçıdan iddialara yanıt geldi

Tezel’in açıklaması şöyle:

“-2 Kasım 2020 yılında haber konusu yapılan Mustafa Günay ve Fikri Günay’ın büyük babaannelerinden kalan hisselerinin satışı hakkında kendi evlerinde kendi rızaları dahilinde anlaştık. Bu görüşme Fikri Günay, Mustafa Günay ve Mustafa Günay’ın eşi ile birlikte yapılmıştır. Mustafa Günay ve Fikri Günay, 3 Kasım 2020 tarihinde, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporları ve hür iradeleri ile Körfez 1. Noterliğin’ de ilgili hisseli taşınmazlarla alakalı vekaletname vermişlerdir.

100’ÜN ÜZERİNDE HİSSEDAR VAR

Vekaletname verilmesi aşamasında vekaleti veren kişilere gerekli bilgilendirmeler noterlik tarafından yapıldı. Vekaletname imzalanmadan önce hisse bedellerinin tamamı Mustafa Günay ve Fikri Günay’a ödenmiştir. İkili ibranameleri imzalamışlardır. Hisseli arazi alımı olduğu ve intikalleri yapılmadığı için bu taşınmazlarda tapu devri yapma imkanımız vekaleti aldığımız tarihte yoktu. İlgili taşınmazların veraset ve intikal işlemleri tarafımızca yapıldıktan sonra devirle alakalı engel kalmadığında tapu devirlerimizi aldık. İlgili taşınmazlarda 100’ün üzerinde hissedar vardır. Bu sebeple tapuda devir işlemleri çok uzun zaman alacağı ve vekalet verenlerin ölümü halinde zarar görmemek ve hukuki güçlükler yaşamamak için vekaletnamelerimizde vekalet verenlerin bilgisi dahilinde “ölümümden sonra dahi geçerli olması kayıt ve şartı ile” yetki alıyoruz. Bu yetkiyi almakta ne kadar haklı olduğumuz gazetenizde çıkan haber ile tescillenmiştir.

VARİSLERİ YANINA BİLE ALMADI

Haber kaynağınız olan bu şahısların bu güne kadar tarafıma açmış olduğu herhangi bir dava bulunmamaktadır. Mustafa Günay şuanda haber kaynağı olan çocuklarının anlaşma esnasında ve noterlikte yanında olmalarını gerekli bile görmemiştir. Mustafa Günay’ın çocuklarının yaptığımız anlaşmaya ve ödemelere ilişkin görgüye dayalı hiçbir tanıklığı olmamıştır. Muris Mustafa Günay’ın yanında dahi olmasını gerek görmediği varisleri, Mustafa Günay öldükten sonra muris Mustafa Günay’ın vekaletname ile tarafıma devredip bedelini aldığı taşınmazlar üzerinde hak iddia etmeye çalışmaktadırlar. Bu çabalarının hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Ayrıca hukuken ve ahlaken kendilerine herhangi bir bilgi verme zorunluluğum da bulunmamaktadır. Bu şahısların tek amacı emlak sektöründeki itibarımı zedelemektir. Kendilerine karşı her türlü hukuki yolları kullanarak kişisel haklarımı sonuna kadar savunacağım. Ayrıca bu kendini bilmez şekilde üzerimize atılan iftira sebebi ile vatandaşların Tapu Dairesine, noterlere ve emlakçılık mesleği icra eden meslektaşlarıma olan güveni derinden sarsılmıştır.”