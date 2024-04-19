Darıca’dan 3 puan bekliyoruz

SON İKİ MAÇINI KAZANMASI HALİNDE LİGDE KALACAK

Bu sezon ligde çok büyük sıkıntı yaşayan, 5 kez teknik direktör değişikliğine giden Darıca GB, son iki haftaya düşme korkusunu yakından hissederek giriyor. Geçen hafta Kuşadasıspor galibiyeti ile ligde kalma yolunda umutlanan Sarı-Yeşilli ekip, son iki maçında Ağrıspor ile deplasmanda, Akhisarspor ile de sahasında karşılaşacak. Darıca GB, bu iki maçını kazanması halinde ikili averajda Bayburtspor’a üstün olduğu için ligde kalmayı başaracak. Darıca GB, Pazar günü Ağrıspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Bu maçı kazanması halinde zaten çok önemli bir engeli aşmış olacak. Son hafta sahasında ligden düşmesi kesinleşecek olan Akhisarspor’u konuk edecek.

TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

21 NİSAN PAZAR

15.00 Silivrispor-Bornova 1877

15.00 Karaköprü Belediye-Osmaniye FK

15.00 Ağrıspor-Darıca GB

15.00 Akhisarspor-Erbaaspor

15.00 Kütahyaspor-Büyükçekmece

15.00 1922 Konyaspor-Fatsa Belediye

15.00 Bayburt-Sivas 4 Eylül