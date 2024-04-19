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Darıca’dan 3 puan bekliyoruz

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Geçen hafta sahasında Kuşadasıspor’u 1-0 yenen, 6 maç aradan sonra kazanan Darıca GB, Pazar günü bu kez Ağrıspor deplasmanında kazanmak istiyor. 22 puanla averajla düşme hattının üzerinde bulunan Darıca GB, ligde rahat konumda bulunan Ağrıspor ile 15.00’de karşılaşacak.

Aziz Emre Gündeşen
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Darıca’dan 3 puan bekliyoruz
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SON İKİ MAÇINI KAZANMASI HALİNDE LİGDE KALACAK

Bu sezon ligde çok büyük sıkıntı yaşayan, 5 kez teknik direktör değişikliğine giden Darıca GB, son iki haftaya düşme korkusunu yakından hissederek giriyor. Geçen hafta Kuşadasıspor galibiyeti ile ligde kalma yolunda umutlanan Sarı-Yeşilli ekip, son iki maçında Ağrıspor ile deplasmanda, Akhisarspor ile de sahasında karşılaşacak. Darıca GB, bu iki maçını kazanması halinde ikili averajda Bayburtspor’a üstün olduğu için ligde kalmayı başaracak. Darıca GB, Pazar günü Ağrıspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Bu maçı kazanması halinde zaten çok önemli bir engeli aşmış olacak. Son hafta sahasında ligden düşmesi kesinleşecek olan Akhisarspor’u konuk edecek.  

Darıca’dan 3 puan bekliyoruz

 

TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

26

16

8

2

48

22

56

2.MERKÜR JET ERBAASPOR

26

14

9

3

48

19

51

3.BORNOVA 1877

26

14

5

7

45

30

47

4.SİLİVRİSPOR

26

12

9

5

35

22

45

5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR

26

11

10

5

39

23

43

6.KUŞADASISPOR

27

11

9

7

35

28

42

7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK

26

10

8

8

28

28

38

8.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ

26

9

9

8

35

34

36

9.FATSA BELEDİYESPOR

26

9

9

8

24

26

36

10.OSMANİYESPOR

27

8

5

14

28

32

29

11. 1922 KONYASPOR

26

7

6

13

24

28

27

12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.

26

5

7

14

16

32

22

13.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR

26

4

10

12

15

37

22

14.AKHİSARSPOR

26

5

4

17

23

59

19

15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş

26

5

4

17

20

43

16

 

HAFTANIN MAÇLARI

21 NİSAN PAZAR

15.00 Silivrispor-Bornova 1877

15.00 Karaköprü Belediye-Osmaniye FK

15.00 Ağrıspor-Darıca GB

15.00 Akhisarspor-Erbaaspor

15.00 Kütahyaspor-Büyükçekmece

15.00 1922 Konyaspor-Fatsa Belediye

15.00 Bayburt-Sivas 4 Eylül

 

# hafta, futbol

19 Nis 2024 - 22:05 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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