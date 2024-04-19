Darıca’dan 3 puan bekliyoruz

SON İKİ MAÇINI KAZANMASI HALİNDE LİGDE KALACAK
Bu sezon ligde çok büyük sıkıntı yaşayan, 5 kez teknik direktör değişikliğine giden Darıca GB, son iki haftaya düşme korkusunu yakından hissederek giriyor. Geçen hafta Kuşadasıspor galibiyeti ile ligde kalma yolunda umutlanan Sarı-Yeşilli ekip, son iki maçında Ağrıspor ile deplasmanda, Akhisarspor ile de sahasında karşılaşacak. Darıca GB, bu iki maçını kazanması halinde ikili averajda Bayburtspor’a üstün olduğu için ligde kalmayı başaracak. Darıca GB, Pazar günü Ağrıspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Bu maçı kazanması halinde zaten çok önemli bir engeli aşmış olacak. Son hafta sahasında ligden düşmesi kesinleşecek olan Akhisarspor’u konuk edecek.
TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU
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3
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26
14
5
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45
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26
12
9
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26
11
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9
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8
28
28
38
26
9
9
8
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9
9
8
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27
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28
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29
26
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24
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26
5
7
14
16
32
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12
15
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5
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HAFTANIN MAÇLARI
21 NİSAN PAZAR
15.00 Silivrispor-Bornova 1877
15.00 Karaköprü Belediye-Osmaniye FK
15.00 Ağrıspor-Darıca GB
15.00 Akhisarspor-Erbaaspor
15.00 Kütahyaspor-Büyükçekmece
15.00 1922 Konyaspor-Fatsa Belediye
15.00 Bayburt-Sivas 4 Eylül
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.