Pazar günü Derince’deyiz

SOMASPOR’U YENMEK ZORUNDA

Ligde oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan Belediye Derincespor, 34 puanla averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü 47 puanla 9.sırada bulunan Somaspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz, son iki haftaya avantajlı girmek için Somaspor’u mutlak yenmesi gerekiyor. Geçen hafta deplasmanda lig üçüncüsü Iğdır FK karşısında 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayan, maçtan 2-2 berabere ayrılan Derincespor, düşme korkusunu yakından hissediyor.

ALPAY ÇELEBİ YOK, VOLKAN BELKİ

Belediye Derincespor, son iki haftaya avantajlı girmek için Pazar günkü maçtan 3 puana ayrılması gerekiyor. Taner Gülleri’nin takımın başına geçmesinden sonra iç sahada yenilmeyen, oynadığı 4 maçın üçünü kazanan, bir maçtan da beraberlikle ayrılan Derincespor’da, Somaspor karşılaşması öncesinde eksiklerde var. Stoperlerden Alpay Çelebi sarı kart cezalısı. Volkan Altınsoy ise sakat. Düz koşulara başlayan Volkan’ın Cuma ve cumartesi günü takımla birlikte çalışmalara çıktığı, oynama ihtimalinin belirlendiği öğrenildi.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

20 NİSAN PAZAR

15.00 Arnavutköy-Fethiyespor

15.00 İskenderun-Denizlispor

15.00 Ispartaspor-İnegölspor

15.00 Derincespor-Somaspor

15.00 Uşakspor-Menemenspor

15.00 Etimesgut-Erzincanspor

15.00 Aksarayspor-Sarıyerspor

15.00 Karaman-Kastamonuspor

15.00 Amed Sportif- Iğdır FK