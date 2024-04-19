Pazar günü Derince’deyiz

SOMASPOR’U YENMEK ZORUNDA
Ligde oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan Belediye Derincespor, 34 puanla averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü 47 puanla 9.sırada bulunan Somaspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz, son iki haftaya avantajlı girmek için Somaspor’u mutlak yenmesi gerekiyor. Geçen hafta deplasmanda lig üçüncüsü Iğdır FK karşısında 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayan, maçtan 2-2 berabere ayrılan Derincespor, düşme korkusunu yakından hissediyor.
ALPAY ÇELEBİ YOK, VOLKAN BELKİ
Belediye Derincespor, son iki haftaya avantajlı girmek için Pazar günkü maçtan 3 puana ayrılması gerekiyor. Taner Gülleri’nin takımın başına geçmesinden sonra iç sahada yenilmeyen, oynadığı 4 maçın üçünü kazanan, bir maçtan da beraberlikle ayrılan Derincespor’da, Somaspor karşılaşması öncesinde eksiklerde var. Stoperlerden Alpay Çelebi sarı kart cezalısı. Volkan Altınsoy ise sakat. Düz koşulara başlayan Volkan’ın Cuma ve cumartesi günü takımla birlikte çalışmalara çıktığı, oynama ihtimalinin belirlendiği öğrenildi.
TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
33
23
8
2
72
24
77
33
21
8
4
55
24
71
33
18
11
4
55
26
65
34
18
9
7
54
30
63
33
17
7
9
56
40
58
33
17
5
11
58
43
56
33
17
2
14
38
42
53
33
13
8
12
44
44
47
33
13
8
12
38
39
47
33
10
13
10
45
42
43
33
11
9
13
38
47
42
34
10
11
13
28
28
41
33
8
11
14
39
44
35
33
10
5
18
22
37
35
33
8
10
15
34
35
34
33
8
10
15
38
46
34
34
8
9
17
39
61
33
33
7
8
18
32
51
29
33
1
2
30
13
95
5
HAFTANIN MAÇLARI
20 NİSAN PAZAR
15.00 Arnavutköy-Fethiyespor
15.00 İskenderun-Denizlispor
15.00 Ispartaspor-İnegölspor
15.00 Derincespor-Somaspor
15.00 Uşakspor-Menemenspor
15.00 Etimesgut-Erzincanspor
15.00 Aksarayspor-Sarıyerspor
15.00 Karaman-Kastamonuspor
15.00 Amed Sportif- Iğdır FK
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.