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- Spor

Pazar günü Derince’deyiz

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2.Lig’de kümede kalma mücadelesi yapan Derincespor, pazar günü çok önemli bir maça çıkıyor. Sarı-Lacivertli ekip, sahasında Somaspor’u ağırlayacak. Derince Stadı’nda 15.00’de başlayacak maça spor severlerinde çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Kenan Meriç
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SOMASPOR’U YENMEK ZORUNDA

Ligde oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan Belediye Derincespor, 34 puanla averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü 47 puanla 9.sırada bulunan Somaspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz, son iki haftaya avantajlı girmek için Somaspor’u mutlak yenmesi gerekiyor. Geçen hafta deplasmanda lig üçüncüsü Iğdır FK karşısında 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayan, maçtan 2-2 berabere ayrılan Derincespor, düşme korkusunu yakından hissediyor.

ALPAY ÇELEBİ YOK, VOLKAN BELKİ

Belediye Derincespor, son iki haftaya avantajlı girmek için Pazar günkü maçtan 3 puana ayrılması gerekiyor. Taner Gülleri’nin takımın başına geçmesinden sonra iç sahada yenilmeyen, oynadığı 4 maçın üçünü kazanan, bir maçtan da beraberlikle ayrılan Derincespor’da, Somaspor karşılaşması öncesinde eksiklerde var. Stoperlerden Alpay Çelebi sarı kart cezalısı. Volkan Altınsoy ise sakat. Düz koşulara başlayan Volkan’ın Cuma ve cumartesi günü takımla birlikte çalışmalara çıktığı, oynama ihtimalinin belirlendiği öğrenildi.

 

 

 

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

33

23

8

2

72

24

77

2.GMG KASTAMONUSPOR

33

21

8

4

55

24

71

3.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

33

18

11

4

55

26

65

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

34

18

9

7

54

30

63

5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

33

17

7

9

56

40

58

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

33

17

5

11

58

43

56

7.ISPARTA 32 SPOR

33

17

2

14

38

42

53

8.İNEGÖLSPOR

33

13

8

12

44

44

47

9.SOMASPOR

33

13

8

12

38

39

47

10.FETHİYESPOR

33

10

13

10

45

42

43

11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

33

11

9

13

38

47

42

12.68 AKSARAY BELEDİYESPOR

34

10

11

13

28

28

41

13.ARNAVUTKÖY BLD

33

8

11

14

39

44

35

14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

33

10

5

18

22

37

35

15.BELEDİYE DERİNCESPOR

33

8

10

15

34

35

34

16.SARIYER

33

8

10

15

38

46

34

17.DÜZCESPOR

34

8

9

17

39

61

33

18.DENİZLİSPOR

33

7

8

18

32

51

29

19.UŞAK SPOR A.Ş.

33

1

2

30

13

95

5

 

HAFTANIN MAÇLARI

20 NİSAN PAZAR

15.00 Arnavutköy-Fethiyespor

15.00 İskenderun-Denizlispor

15.00 Ispartaspor-İnegölspor

15.00 Derincespor-Somaspor

15.00 Uşakspor-Menemenspor

15.00 Etimesgut-Erzincanspor

15.00 Aksarayspor-Sarıyerspor

15.00 Karaman-Kastamonuspor

15.00 Amed Sportif- Iğdır FK

 

# VAR, hafta, futbol

19 Nis 2024 - 22:06 Kocaeli/ Derince- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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