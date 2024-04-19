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Kağıtspor’un kader maçı

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de son hafta maçları oynanıyor. Son maçına düşme potasında giren Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, yarın İzmit’te Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 15.00’de başlayacak.

Kağıtspor’un kader maçı mask
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KAZANMASI YETMEYEBİLİR

Kağıtspor, son haftaya küme düşme korkusunu çok yakından hissederek giriyor. Önceki gün Çayırova evinde Konya’ya kaybedince son haftada 4 takım aynı puanla girdi. Ligden düşecek takımı üçlü-dörtlü, hatta beşli averaj belirleyecek gibi gözüküyor. Mavi-Beyazlılara içerde Play-Off mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir’e kaybederse kesin olarak düşüyor. Temsilcimize ligde kalabilmesi için galibiyet bile yetmeyebilir. Üçlü-dörtlü, beşli averajda kötü durumda olan Kağıtspor’un kümede kalabilmesi için kendisinin kazanmasının yanında Harem, Kapaklı, Konya ve Ormanspor’dan en az ikisinin de kaybetmesi gerekiyor.

ALT SIRALAR ÇOK KARIŞIK

Aralarında temsilcimiz Kağıtspor’un da bulunduğu tam 5 takım son maçlara düşme korkusuyla giriyor. 46 puanlı Kapaklı ile 45 puanlı Ormanspor, Haremspor, Konyaspor ve Kağıtspor’dan üçü sevinecek, ikisi ise 2.Lig’e düşecek. Son hafta Kapaklı dışındaki düşme adaylarının maçları Play-Off mücadelesi yapan takımlarla. Kapaklı ikinciliği garantileyen Sigortam Net ile oynayacak. Statü gereği ligde iki veya fazla takımın puan eşitliği halinde öncelikle o takımların kendi aralarındaki maçlara bakılıyor. 5 aday takımın aralarındaki maçlarda en iyi durumda olan Ormanspor, en kötüsü Kapaklıspor. Kağıtspor da en kötü ikinci takım konumunda. 1 puan önde olan Kapaklı son maçını kazanırsa otomatikman ligde kalacak.

EN AZ İKİSİ KAYBETMELİ

 Diğer takımlar kazanır veya kaybederse ligi aynı puanda bitirecek. Kapaklı devreden çıkar, iş dörtlü averaj hesabına kalırsa Ormanspor ile Haremspor kalıyor, Kağıt ile Konya küme düşecek.Mavi-Beyazlı ekibimiz ikili averajda Harem ile Kapaklı’ya üstün. Bu üç takım ligi eşit puanla bitirir iş üçlü averaja kalırsa Haremspor kurtarıyor, Kağıt ile Kapaklı küme düşüyor. Özetle son hafta evinde Play-Off mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir ile karşılayacak olan Kağıtspor kaybederse rakiplerin maçlarına bakılmaksınız bir alt lige düşüyor.  Temsilcimizin üçlü, dörtlü, beşli averajla kötü olduğu için kazansa bile düşme durumu var. Temsilcimizin ligde kalabilmesi için kendisinin kazanması, Harem, Orman, Kapaklı ve Konya’dan en az ikisinin kaybetmesi gerekiyor.

 

 

ERKEKLER 1.LİG PUAN DURUMU

1.                          SEMT77 YALOVASPOR    33          28          5             2894      2517      61

 

___       

2.                          SİGORTAM NET               33          27          6             2680      2424      60         

3.                          MERSİN BÜYÜKŞEHİR BEL33       25          8             2778      2449      58         

4.                          GAZİANTEP BASKETBOL 33          23          10          2851      2713      56         

5.                          ÇAYIROVA BELEDİYESİ   33          16          17          2708      2749      49         

6.                          FENERBAHÇE KOLEJİ NL 33          16          17          2800      2829      49         

7.                          FİNAL SPOR                      33           16          17          2650      2639      49         

8.                          ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR 33        15          18          2595      2652      48         

9.                          MKE ANKARAGÜCÜ IKON33        14          19          2749      2787      47

___       

10.                        BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B33        14          19          2696      2742      47         

11.                        BORNOVA BELEDİYESİ KAR33     14          19          2655      2786      47         

12.                        TED ANKARA KOLEJLİLER33         14          19          2610      2664      47         

13.                        ESENLER EROKSPOR       33          14          19          2630      2651      47         

14.                        KAPAKLISPOR                   33           13          20          2775      2956      46         

15.                        OGM ORMANSPOR         33          12          21          2601      2788      45         

16.                        PİZZA LAZZA HAREM SPOR33      12          21          2512      2611      45

___       

17.                        KONYASPOR                     33           12          21          2656      2790      45         

18.                        KAĞITSPOR                       33           12          21          2583      2676      45         

 

Son hafta maçları:

Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir

Alagöz- Haremspor

Ormanspor-Bornova

Sigortam Net-Kapaklı

Konya-Ankaragücü

 

Kaynak: Spor Servisi

# Büyükşehir, VAR, hafta

19 Nis 2024 - 22:07 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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