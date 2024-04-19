Kağıtspor’un kader maçı

KAZANMASI YETMEYEBİLİR

Kağıtspor, son haftaya küme düşme korkusunu çok yakından hissederek giriyor. Önceki gün Çayırova evinde Konya’ya kaybedince son haftada 4 takım aynı puanla girdi. Ligden düşecek takımı üçlü-dörtlü, hatta beşli averaj belirleyecek gibi gözüküyor. Mavi-Beyazlılara içerde Play-Off mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir’e kaybederse kesin olarak düşüyor. Temsilcimize ligde kalabilmesi için galibiyet bile yetmeyebilir. Üçlü-dörtlü, beşli averajda kötü durumda olan Kağıtspor’un kümede kalabilmesi için kendisinin kazanmasının yanında Harem, Kapaklı, Konya ve Ormanspor’dan en az ikisinin de kaybetmesi gerekiyor.

ALT SIRALAR ÇOK KARIŞIK

Aralarında temsilcimiz Kağıtspor’un da bulunduğu tam 5 takım son maçlara düşme korkusuyla giriyor. 46 puanlı Kapaklı ile 45 puanlı Ormanspor, Haremspor, Konyaspor ve Kağıtspor’dan üçü sevinecek, ikisi ise 2.Lig’e düşecek. Son hafta Kapaklı dışındaki düşme adaylarının maçları Play-Off mücadelesi yapan takımlarla. Kapaklı ikinciliği garantileyen Sigortam Net ile oynayacak. Statü gereği ligde iki veya fazla takımın puan eşitliği halinde öncelikle o takımların kendi aralarındaki maçlara bakılıyor. 5 aday takımın aralarındaki maçlarda en iyi durumda olan Ormanspor, en kötüsü Kapaklıspor. Kağıtspor da en kötü ikinci takım konumunda. 1 puan önde olan Kapaklı son maçını kazanırsa otomatikman ligde kalacak.

EN AZ İKİSİ KAYBETMELİ

Diğer takımlar kazanır veya kaybederse ligi aynı puanda bitirecek. Kapaklı devreden çıkar, iş dörtlü averaj hesabına kalırsa Ormanspor ile Haremspor kalıyor, Kağıt ile Konya küme düşecek.Mavi-Beyazlı ekibimiz ikili averajda Harem ile Kapaklı’ya üstün. Bu üç takım ligi eşit puanla bitirir iş üçlü averaja kalırsa Haremspor kurtarıyor, Kağıt ile Kapaklı küme düşüyor. Özetle son hafta evinde Play-Off mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir ile karşılayacak olan Kağıtspor kaybederse rakiplerin maçlarına bakılmaksınız bir alt lige düşüyor. Temsilcimizin üçlü, dörtlü, beşli averajla kötü olduğu için kazansa bile düşme durumu var. Temsilcimizin ligde kalabilmesi için kendisinin kazanması, Harem, Orman, Kapaklı ve Konya’dan en az ikisinin kaybetmesi gerekiyor.

ERKEKLER 1.LİG PUAN DURUMU

1. SEMT77 YALOVASPOR 33 28 5 2894 2517 61

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2. SİGORTAM NET 33 27 6 2680 2424 60

3. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BEL33 25 8 2778 2449 58

4. GAZİANTEP BASKETBOL 33 23 10 2851 2713 56

5. ÇAYIROVA BELEDİYESİ 33 16 17 2708 2749 49

6. FENERBAHÇE KOLEJİ NL 33 16 17 2800 2829 49

7. FİNAL SPOR 33 16 17 2650 2639 49

8. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR 33 15 18 2595 2652 48

9. MKE ANKARAGÜCÜ IKON33 14 19 2749 2787 47

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10. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B33 14 19 2696 2742 47

11. BORNOVA BELEDİYESİ KAR33 14 19 2655 2786 47

12. TED ANKARA KOLEJLİLER33 14 19 2610 2664 47

13. ESENLER EROKSPOR 33 14 19 2630 2651 47

14. KAPAKLISPOR 33 13 20 2775 2956 46

15. OGM ORMANSPOR 33 12 21 2601 2788 45

16. PİZZA LAZZA HAREM SPOR33 12 21 2512 2611 45

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17. KONYASPOR 33 12 21 2656 2790 45

18. KAĞITSPOR 33 12 21 2583 2676 45

Son hafta maçları:

Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir

Alagöz- Haremspor

Ormanspor-Bornova

Sigortam Net-Kapaklı

Konya-Ankaragücü

Kaynak: Spor Servisi