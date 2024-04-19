Derince Birlikspor 1.Küme için gün sayıyor

KÖRFEZ ATILIM-ERENLERSPOR
2.Küme C Grubu’nda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Körfez Atılımspor ile İzmit Erenlerspor, kalan son 4 haftada Play-Off yarışı yapıyor. 15 puanla Play-Off hattının hemen dışında yer alan Körfez Atılım, 18 puanla 3.sıradaki Erenlenspor’u konuk edecek. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. Bu maçtan sonra da 17.00’de Kirazlıyalıspor ile Kocaeli Emekspor takımları karşılaşacak. Bu grupta haftaya ikinci sırada giren Yenidoğanspor ise 11.haftayı hükmen galibiyetle geçirecek.
2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.