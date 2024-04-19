Derince Birlikspor 1.Küme için gün sayıyor

2.Küme C Grubu’nda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Körfez Atılımspor ile İzmit Erenlerspor, kalan son 4 haftada Play-Off yarışı yapıyor. 15 puanla Play-Off hattının hemen dışında yer alan Körfez Atılım, 18 puanla 3.sıradaki Erenlenspor’u konuk edecek. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. Bu maçtan sonra da 17.00’de Kirazlıyalıspor ile Kocaeli Emekspor takımları karşılaşacak. Bu grupta haftaya ikinci sırada giren Yenidoğanspor ise 11.haftayı hükmen galibiyetle geçirecek.



2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU