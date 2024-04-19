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Derince Birlikspor 1.Küme için gün sayıyor

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2.Küme C Grubu’nda en yakın rakibinin 9 puan önünde son dört haftaya giren Derince Birlikspor, bugün ligde iddiası bulunmayan İzmit 41 FK ile karşılaşacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak. Derince Birlikspor, bugünkü maçı kazanmasa halinde 1.Küme’ye bir adım daha yaklaşacak.

Kenan Meriç
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Derince Birlikspor 1.Küme için gün sayıyor mask
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KÖRFEZ ATILIM-ERENLERSPOR

2.Küme C Grubu’nda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Körfez Atılımspor ile İzmit Erenlerspor, kalan son 4 haftada Play-Off yarışı yapıyor. 15 puanla Play-Off hattının hemen dışında yer alan Körfez Atılım, 18 puanla 3.sıradaki Erenlenspor’u konuk edecek. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. Bu maçtan sonra da 17.00’de Kirazlıyalıspor ile Kocaeli Emekspor takımları karşılaşacak. Bu grupta haftaya ikinci sırada giren Yenidoğanspor ise 11.haftayı hükmen galibiyetle geçirecek. 

 

 

 


2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1- Derince Birlikspor

10

9

1

0

33

7

28

2-Yenidoğan Serdar

10

5

4

1

25

14

19

3-Erenlerspor

10

5

3

2

19

11

18

4-Körfez Atılımspor

10

4

3

3

30

21

15

5-Kocaeli Emekspor

10

4

0

6

18

26

12

6-İzmit 41 FK

10

2

3

5

19

26

9

7-Kirazlıyalıspor

10

2

2

6

14

26

8

8-Selanikspor

10

0

2

8

5

32

2

 

# Kocaeli, Körfez, İzmit, Derince

19 Nis 2024 - 22:08 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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