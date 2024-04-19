Kullarspor final oynayacak

İlk gün İstanbul Başakşehir Beşmevsim Gençlik ile karşılaşan Kullarspor, rakibini Halil İbranim’in (2) ve Melih Küçükkeskin’in attığı gollerle 3-1 yendi. Kullarspor’un grubunda yer alan Keşan Orduspor çekildiği için temsilcimiz, İstanbul takımı ile bir kez daha oynadı. Bu kez rakibini Halil İbrahim’in golleriyle 2-0 mağlup etti, finale adını yazdırdı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Cumartesi günü Pendik Velibabaspor ile Kırklareli Gençlikspor arasında oynanacak maçın galibiyle Pazar günü 12.00’de final maçına çıkacak. Bu grupta yer alan Gebzespor, ilk maçında Pendik Velibabaspor’a 2-0 yenildi, final şansını kaybetti.