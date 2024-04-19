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Kullarspor final oynayacak

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U-16 yaş grubunda ilimizi Tekirdağ’da temsil eden Kullarspor, finale yükseldi. 

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Kullarspor final oynayacak mask
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İlk gün İstanbul Başakşehir Beşmevsim Gençlik ile karşılaşan Kullarspor, rakibini Halil İbranim’in  (2) ve Melih Küçükkeskin’in attığı gollerle 3-1 yendi. Kullarspor’un grubunda yer alan Keşan Orduspor çekildiği için temsilcimiz, İstanbul takımı ile bir kez daha oynadı. Bu kez rakibini Halil İbrahim’in golleriyle 2-0 mağlup etti, finale adını yazdırdı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Cumartesi günü Pendik Velibabaspor ile Kırklareli Gençlikspor arasında oynanacak maçın galibiyle Pazar günü 12.00’de final maçına çıkacak. Bu grupta yer alan Gebzespor, ilk maçında Pendik Velibabaspor’a 2-0 yenildi, final şansını kaybetti. 

# İstanbul

19 Nis 2024 - 22:13 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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