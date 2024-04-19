Kocaeli için fırtına ve yağmur uyarısı

Kocaeli Valiliği, vatandaşları hafta sonu bölgemizde etkili olacak fırtına ve sağanak yağmura karşı uyardı. Valilikten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi günü (20.04.2024) ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde batısında, Pazar günü (21.04.2024) sabah saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın Cumartesi günü (20.04.2024) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi