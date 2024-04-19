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Giresunspor’a hükmen yenilgi verilmedi

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TFF Disiplin Kurulu bugünkü toplantısında Kocaelispor maçında esame listesine yazılmayan futbolcu oynatan Giresunspor’un cezasını belirledi.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Giresunspor’a hükmen yenilgi verilmedi mask
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Kurul Karadeniz ekibiyle ilgili hükmen mağlubiyet kararı vermedi, 56 bin TL para cezası uyguladı. PFDK’nın kararı tepkiyle ve şaşkınlıkla karşılandı.

PFDK KARARI: 17-BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 14.04.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR–BİTEXEN GİRESUNSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde yedek futbolcular arasında olmayan bir sporcusunun oyuna girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

# para, kocaelispor

19 Nis 2024 - 22:35 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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