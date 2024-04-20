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37 üye bugün saat 11.00’de bir araya geliyor, İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi

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İzmit Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını bugün yapıyor. İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak ilk toplantı, seçilen 37 üyeyi ilk kez bir araya getirecek.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
37 üye bugün saat 11.00’de bir araya geliyor, İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi mask
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İzmit Belediye Meclisi’nde komisyon üyelerinin belirlenmesi başta olmak üzere, içlerinde bazıları kent için hayli önemli 29 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak. Seçim sonucunda seçilen 37 meclis üyesi 5 yıl boyunca görev yapacak. 37 meclis üyesinin koltuk dağılımı CHP: 22, AK Parti:12, MHP: 3 olarak gerçekleşti. CHP grubu 2019-2024 döneminde azınlık durumundayken; bu dönem meclis çoğunluğunu elde etmiş oldu.

 

 

TÜGVA VE ENSAR PROTOKOLLERİ İPTAL EDİLECEK

Mecliste 2019 yılından önce AK Partili İzmit Belediyesi başkanı Nevzat Doğan döneminde Ensar Vakfı ve TÜGVA Vakfı ile imzalanan protokollerin iptali mecliste görüşülecek. Protokol iptalleri dışında 8 yıllık sözleşme yapılan ve son olarak tuvalet ücreti 9 TL’ye ulaşan Fevziye Cami tuvaleti vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Mecliste süresi 2026 yılında bitecek ihalenin iptali oylanacak. Bu arada, Bıçkıdere Göleti’nde yer alan tesislerin 10 yıllığına kiraya verilmesi konusu da meclisin gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Maddelerin CHP meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmesi bekleniyor.

 

 

# parti, İzmit, seçim, İzmit Belediyesi

20 Nis 2024 - 01:15 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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