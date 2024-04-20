20 Nis 2024 - 02:00 - Spor

Bandırma evinde Tuzla ile oynuyor

Trendyol 1.Lig’de 31.hafta perdesi dün akşam Altay-Manisa FK maçıyla açılmıştı. Ligde bugün üç maç oynanacak. Saat 13.30’da Bandırma ile Tuzla karşılaşacak. Farklı amaçlar için yarışan iki takımın mücadelesinden çıkacak sonuç merak ediliyor. Saat 16.00’da küme düşen Giresun, Süper Lig için gün sayan Göztepe’yi konuk edecek.