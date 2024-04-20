Bandırma evinde Tuzla ile oynuyor

Günün son maçında saat 19.00’da Eyüpspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Ligde yarın saat 13.30’da Bodrum-Şanlıurfa, saat 16.00’da Çorum-Adana ve G.Birliği-Erzurum, saat 19.00’da ise Sakarya-Keçiörengücü maçları oynanacak. Hafta pazartesi akşamki Ümraniye- Kocaelispor maçıyla kapanacak.
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
1.EYÜPSPOR 30 22 2 6 70 27 68
2.GÖZTEPE A.Ş. 30 18 6 6 51 19 60
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3.AHLATCI ÇORUM FK 30 15 7 8 50 31 52
4.KOCAELİSPOR 30 15 7 8 45 34 52
5.SAKARYASPOR A.Ş. 30 14 9 7 43 30 51
6.BODRUM FK 30 13 10 7 37 20 49
7.TEKSÜT BANDIRMA 30 12 10 8 45 26 46
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8.BOLUSPOR 30 13 7 10 28 32 46
9.GENÇLERBİRLİĞİ 30 11 11 8 35 30 44
10.ERZURUMSPOR FK 30 11 11 8 28 25 41
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ30 9 9 12 27 36 36
12. ŞANLIURFASPOR 30 8 10 12 27 31 34
13.ÜMRANİYESPOR 30 9 7 14 33 42 34
14.MANİSA FUTBOL KU 30 7 12 11 36 37 33
15.TUZLASPOR A.Ş. 30 8 8 14 31 45 32
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16.ADANASPOR A.Ş. 30 9 5 16 24 42 32
17.ALTAY 30 5 3 22 14 68 15
18.BITEXEN GİRESUNSPOR30 2 4 24 13 62 7
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.