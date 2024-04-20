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Bandırma evinde Tuzla ile oynuyor

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Trendyol 1.Lig’de 31.hafta perdesi dün akşam Altay-Manisa FK maçıyla açılmıştı. Ligde bugün üç maç oynanacak. Saat 13.30’da Bandırma ile Tuzla karşılaşacak. Farklı amaçlar için yarışan iki takımın mücadelesinden çıkacak sonuç merak ediliyor. Saat 16.00’da küme düşen Giresun, Süper Lig için gün sayan Göztepe’yi konuk edecek.

Bandırma evinde Tuzla ile oynuyor mask
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Günün son maçında saat 19.00’da Eyüpspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Ligde yarın saat 13.30’da Bodrum-Şanlıurfa, saat 16.00’da Çorum-Adana ve G.Birliği-Erzurum, saat 19.00’da ise Sakarya-Keçiörengücü maçları oynanacak. Hafta pazartesi akşamki Ümraniye- Kocaelispor maçıyla kapanacak.

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR                    30            22          2             6             70          27          68

2.GÖZTEPE A.Ş.              30            18          6             6             51          19          60

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3.AHLATCI ÇORUM FK    30          15          7             8             50          31          52

4.KOCAELİSPOR               30          15          7             8             45          34          52

5.SAKARYASPOR A.Ş.      30          14          9             7             43          30          51

6.BODRUM FK                30            13          10          7             37          20          49

7.TEKSÜT BANDIRMA   30            12          10          8             45          26          46

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8.BOLUSPOR                  30             13          7             10          28          32          46

9.GENÇLERBİRLİĞİ          30          11          11          8             35          30          44

10.ERZURUMSPOR FK    30          11          11          8             28          25          41

11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ30  9             9             12          27          36          36

12. ŞANLIURFASPOR       30          8             10          12          27          31          34

13.ÜMRANİYESPOR        30          9             7             14          33          42          34

14.MANİSA FUTBOL KU 30          7             12          11          36          37          33

15.TUZLASPOR A.Ş.         30          8             8             14          31          45          32

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16.ADANASPOR A.Ş.       30          9             5             16          24          42          32

17.ALTAY                         30            5             3             22          14          68          15

18.BITEXEN GİRESUNSPOR30      2             4             24          13          62          7

Kaynak: Spor Servisi

# hafta, kocaelispor, futbol, Sakarya

20 Nis 2024 - 02:00 Kocaeli- Spor --- Okunma

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