Ümraniye maçına odaklandık

İDMAN 13.00’DE

Trendyol 1.Lig’de son 3 maçında 7 puan olarak ligi üçüncü bitirip doğduran Play-Off finali oynama yolunda önemli bir avantaj elde eden Kocaelispor pazartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını yoğun bir program dahilinde sürdürüyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz dün akşam saatlerinde tek çalışma gerçekleştirdi. Cumartesi ve Pazar tek idman var.

İKİ SAKAT, BİR CEZALI

Temsilcimiz yarın saat 13.00’de yapacağı ter antrenmanının ardından Brunga Tesisleri’ndeki çalışmalarını noktalayacak. Kocaelispor’da Fofana ile Giorgi takımdan ayrı çalışmalara devam ediyor. İki isim Ümraniye maçında olamayacak. Tuzlaspor maçında oyundan atılan Davit de pazartesi akşamki maçta yok. Gürcü futbolcu bu maçla birlikte cezasını tamamlamış olacak.

Kaynak: Spor Servisi