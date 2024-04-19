Gölcük Devlet Hastanesi’nde geçici kabul süreci başladı

5 YILDAN SONRA BİTİYOR

Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde inşaat çalışmaları biten Gölcük Devlet Hastanesi’nin geçici kabul süreci başladı. 2019 yılından bu yana yapımı tamamlanmayan, defalarca ikmal ihalesi düzenlenen binada artık son rötuşlar yapılıyor.

17 Ocak 2013 yılında yapılan son ikmal ihalesini alan ART Yapı firmasının haziran ayına kadar geçici kabul sürecindeki eksiklikleri tamamlaması bekleniyor. Haziran ayında ise kesin teslim sürecinin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı hastanede cihaz kurulum aşamasına geçecek.

TABELALARI DA TAKILDI

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin ikmal ihalesini alan firma, binanın kalan yüzde 25 oranındaki inşaat ve ince işçiliklerini tamamladı. Son rötuşları yapan firma, hastanenin tüm tabelalarını da taktı. Hastanenin muayene ve hasta odalarının tamamının ihale kapsamında olan mobilyalarını da takan firma, geçici teslim süreci için Bakanlığa başvurdu. Sağlık Bakanlığı da süreci başlattı. Haziran ayında süreç tamamlanacak ve kesin kabule geçilecek. Hastane kesin kabul edildikten sonra hasta tedavisine başlayacak. Yeni hastane, Gölcük bölgesindeki sağlık ihtiyacının tamamını karşılayacak düzeyde.

272 YATAK VE 71 POLİKLİNİK

Büyük depremlerde hasar görmemesi için 256 deprem izolatörü ile inşa edilen hastane toplamda 272 yataklı olacak. 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere toplam 9 ameliyathanenin olduğu hastanede 28’i erişkin, 7’si çocuk olmak üzere toplam 32 yoğun bakım ünitesi tamamlandı. Erişkin ve çocuk acillerinin ayrı olduğu hastanede aynı zamanda tam teşekküllü bir çocuk polikliniği de bulunuyor. Hastanede 26 yataklı diyaliz ünitesi, 71 poliklinik, 4 adet tek kişilik doğum odası ve hiperbarik ünitesi bulunuyor.

500 ARAÇLIK İKİ OTOPARK

2 bodrum kat, zemin ve zemin üzeri 5 kattan oluşan hastane alanında aynı zamanda katlı otopark da inşa edildi. 3 kattan oluşan otopark 225 araç kapasiteli. Kapalı otopark dışında hastane bahçesinde 275 araçlık açık otopark da bulunuyor. Toplam 500 araçlık iki otoparka sahip olan hastanede vatandaş için otopark sorunu yaşanmaması öngörülüyor.

9 TANE AMELİYATHANE VAR

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde bulunan 9 ameliyathanenin tamamı bitti. Ameliyathaneye firmanın koyması gereken cihazlar da yerleştirildi.

BANKOLAR HAZIR

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin girişlerindeki bankolar da yerlerine kondu. Binadaki işçiler son rötuşları yapıyor.

GİRİŞ TAMAMLANDI

Hastanenin giriş kapısı da tamamlandı. Giriş kapılarına hastanenin ismin yer aldığı büyük tabela da takıldı.

256 DEPREM İZOLATÖRÜ VAR

5 yıldan uzun bir süredir yapımı devam eden hastane binası, depreme karşı 256 izolatörün üzerinde bulunuyor.

HİZMET VERMEYE HAZIR

Yüklenici firmanın yapması gereken çalışmaların neredeyse tamamı bitti. Önümüzdeki günlerde Bakanlık çalışanları binada incelemede bulunacak.

ODALAR ÇİFT KİŞİLİK

Toplam 272 yataktan oluşan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde hasta odaları çift kişilik olarak planlandı. Firmanın yerleştirmesi gereken mobilyalar da monte edildi.

KATLI OTOPARK

Hastanenin bahçesinde inşa edilen üç kattan oluşan katlı otopark 225 araç kapasiteli. Kapalı otopark dışında 275 araçlık açık otopark da bulunuyor.