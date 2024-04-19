İzmit Lisesi’nde temizlikçi sorunu iddiası

Gazetemize ulaşan veliler, “Eğitim ve öğretim yılının başında da okulumuzda temizlikçi sorunu olduğu için çöpleri çocuklarımız aşağı indiriyordu. Sonra temizlikçiler alındığında sorun çözüldü. Ancak son bir haftadır yine öğrenciler çöpleri atmaya başladı. Öğrenciler okulda tek bir temizlikçinin çalışması nedeniyle çöpleri topladıklarını ve okulun en alt katına indirdiklerini söylüyorlar. Elbette çocuklarımız bir yardım gerekiyorsa yardım edecekler ama okulda çocukların her fırsatta çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Bu konuda Milli Eğitimin kısa zamanda çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.