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İzmit Lisesi’nde temizlikçi sorunu iddiası

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Kuruçeşme’de bulunan İzmit Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilerin velileri okulda temizlik personellerinin iş bırakması nedeniyle temizlik işlerinin öğrencilere yaptırıldığını iddia etti.

İzmit Lisesi’nde temizlikçi sorunu iddiası mask
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Gazetemize ulaşan veliler, “Eğitim ve öğretim yılının başında da okulumuzda temizlikçi sorunu olduğu için çöpleri çocuklarımız aşağı indiriyordu. Sonra temizlikçiler alındığında sorun çözüldü. Ancak son bir haftadır yine öğrenciler çöpleri atmaya başladı. Öğrenciler okulda tek bir temizlikçinin çalışması nedeniyle çöpleri topladıklarını ve okulun en alt katına indirdiklerini söylüyorlar. Elbette çocuklarımız bir yardım gerekiyorsa yardım edecekler ama okulda çocukların her fırsatta çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Bu konuda Milli Eğitimin kısa zamanda çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

# HER

19 Nis 2024 - 23:22 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Yorumlar

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Kaptan - Her cocuk kendi copunu atmakla yukumludur ama temizlik isi biraz abartilmis okulda herhalde çocuklar egitime gidiyor ellerine supurge verilmek nedemek sayin hocalarim sizde elinize supurgeleri alin bir zahmet derler...

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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