Bu nasıl yaya geçidi?

Çift şeritli yolun ortasında bulunan refüjde yayaların geçişi için yol bırakılmamış ve refüjün tamamı ağaçlandırılmış. Mahalle sakinleri bu yaya geçidinin neden yapıldığına anlam veremediklerini belirterek, “Caddeden karşıdan karşıya geçmek için bu yaya geçidini kullanacak olan insanlar yolun ortasında nerede duracak. Belediyenin bu yaya geçidini düzeltmesini istiyoruz. İnsanlar yaya geçidinden geçerken canından olmasın. Gerçekten bu kadar önemli bir şeyin gözden kaçırılmasına anlam vermek mümkün değil” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.