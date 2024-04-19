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Bu nasıl yaya geçidi?

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Başiskele Yuvacık Aydınkent Mahallesi’nde bulunan bir yaya geçidi görenleri şaşkına çeviriyor.

Bu nasıl yaya geçidi? mask
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Çift şeritli yolun ortasında bulunan refüjde yayaların geçişi için yol bırakılmamış ve refüjün tamamı ağaçlandırılmış. Mahalle sakinleri bu yaya geçidinin neden yapıldığına anlam veremediklerini belirterek, “Caddeden karşıdan karşıya geçmek için bu yaya geçidini kullanacak olan insanlar yolun ortasında nerede duracak. Belediyenin bu yaya geçidini düzeltmesini istiyoruz. İnsanlar yaya geçidinden geçerken canından olmasın. Gerçekten bu kadar önemli bir şeyin gözden kaçırılmasına anlam vermek mümkün değil” dedi.

 

19 Nis 2024 - 23:23 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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