Teleferik ücreti için vatandaşın bir talebi var

Teleferik hattı 25 Mart’a ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldı. 15 Nisan’da bu ücretsiz binişler bitirildi ve normal ücretli binişe geçildi. Ücretli binişlere geçişte tabi teleferik biniş ücretleri de açıklandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş tarafından işletilecek olan teleferiğin tam ücreti 250, öğrenci binişi ise 100 lira olarak belirlendi. Turizm amaçlı yapılan teleferik hattının ücreti ile ilgili vatandaşların istekleri var.

TEKRAR DÜŞÜNÜLSÜN

Vatandaşlar Kocaeli’de oturanlara teleferik ücretinin daha az olmasını istiyor. Vatandaşlar, “Kentimizde yapılmış olan teleferik hattı turizm amaçlı dahi olsa bizim vergilerimizle yapıldığı için Kocaeli’de ikamet eden kişilere biraz daha uygun fiyata olabilir. Yıllarca hayali kurulan bir projeden bu kentin insanları olarak daha çok yararlanmak istiyoruz.” dedi.