Teleferik ücreti için vatandaşın bir talebi var

Teleferik hattı 25 Mart’a ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldı. 15 Nisan’da bu ücretsiz binişler bitirildi ve normal ücretli binişe geçildi. Ücretli binişlere geçişte tabi teleferik biniş ücretleri de açıklandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş tarafından işletilecek olan teleferiğin tam ücreti 250, öğrenci binişi ise 100 lira olarak belirlendi. Turizm amaçlı yapılan teleferik hattının ücreti ile ilgili vatandaşların istekleri var.
TEKRAR DÜŞÜNÜLSÜN
Vatandaşlar Kocaeli’de oturanlara teleferik ücretinin daha az olmasını istiyor. Vatandaşlar, “Kentimizde yapılmış olan teleferik hattı turizm amaçlı dahi olsa bizim vergilerimizle yapıldığı için Kocaeli’de ikamet eden kişilere biraz daha uygun fiyata olabilir. Yıllarca hayali kurulan bir projeden bu kentin insanları olarak daha çok yararlanmak istiyoruz.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tahi̇rb - Kesinlikle haklı bir talep. 3 tarife olmalı. Mesela yabancı turiste 1000tl, kentkartı olmayan türk turiste 250tl olmalı, kentkartı olana 100TL olmalı
Ofli paşa - Katılıyorum biz izmitlilere daha uygun olmalı. Neticede on yıllardır burada ikamet ediyoruz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.