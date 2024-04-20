Konut teslimatı gecikince ev sahibi hakaret etti 

Zabıtan Mahallesi’nde oturan Emine Saraç onlardan biri. Saraç’ın durumu bu nedenle biraz da sıkıntılı. ev sahibinin kendisine hakaret ettiğini ve evden çıkarmaya çalıştığını belirten Saraç, “Evimiz teslim edilip taşınacağız diye şu anda oturduğumuz evden çıkamıyoruz. Ev eski, çatıdan sular aşağı iniyor. Ev sahibi de evden çıkmamızı istiyor. Oğlumla birlikte yaşıyoruz. Gerçekten artık Sekbanlı’da bulunan konutlarımızın ne zaman teslim edileceğin öğrenmek istiyoruz. En azından bir zaman bilirsek bunu ev sahiplerine söyleriz ve ona göre evden çıkarız. Kiralar çok yüksek. Yeni eve taşınmak çok büyük maliyet. Öyle bir gücümüz yok. Bu konuda bize yardım edilmesini istiyoruz. 70 yaşında insanım. Ev sahiplerinin hakaretlerini hak etmiyoruz. Lütfen artık evlerimizi teslim etsinler” dedi.