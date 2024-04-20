Kaybolan köpeğin sahibini arıyorlar

Kaybolan köpeğin evcil olması nedeniyle sokakta yaşamasının mümkün olmadığını belirten vatandaş, “Köpeğini kaybeden vatandaşın bize ulaşarak köpeğini almasını sağlayabiliriz. 0552 950 39 41 numaralı telefona ulaşan köpek sahibine köpeği teslim edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.