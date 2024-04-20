Kavanium Sitesi yönetiminden köpek cezasına açıklama

Cezai işlemi İzmit Kavanium Evleri Sitesi Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları Uyulması Gerekli Talimatlar ile Site Genel Yaşam Yönetmeliği 30. Maddesi uyarınca uyguladıklarını belirtti. Site yönetimi, sitede oturan herkesin bu kurallara uyma şartlarını imzaladığını kaydetti.

Site yönetiminin açıklaması şöyle:

ENDİŞE DUYULUYOR

Ülkemizde artan köpek saldırıları, hijyen, güvenlik ve trafik kazalarından dolayı bu sorun daha görünür hale gelmiştir. Sitede beslenmeye çalışılan köpekler, sokak hayvanı olup; doğal ortamından koparılmaktadır. Site sakinleri, diğer sokak köpeklerinin de sürekli olarak sitede bakılmaya ve beslenmeye başlanacağından endişe duymaktadır. Diğer taraftan söz konusu olan sahipsiz sokak köpekleridir. Köpek korkusu bulunan çocuk ve diğer site sakinlerinin site ortak alanlarını, oyun parklarını kullanmasına, konutlarına özgürce girip çıkmalarına engel teşkil etmektedir. Site sakinleri hareket özgürlüğü kısıtlanmamalı alerjik durumlar göz ardı edilmemeli çocuklar için tehlikeli durumların yaşanabileceği unutulmamalıdır.

RİSK TAŞIYORLAR

Anayasa ile de güvence altına alınan yerleşme, kişisel hak ve özgürlüklerinin de kısıtlanmasına neden olmaktadır. Söz konusu köpekler site ortak alanlarına dışkı yaparak, sağlık açısından da risk meydana gelmektedir. Ayrıca oldukça iri olan sokak hayvanları aşısız olup aynı zamanda salgın hastalık riski, kuduz, uyuz gibi bulaşıcı hastalık riskleri de çok yüksektir. Bu hayvanlar saldırgan yapıda olup, site içerisinde çevreye rahatsızlık verip, gürültü yaparak, site sakinleri hem korkutmakta hem de rahatsız etmektedir.

YASALARA VE KURALLARA UYGUN

Site sakinleri ve özellikle de çocuklar, sokak köpeklerinin saldırmasından korkmaktadır. Bu korku da psikolojik şiddet unsuru oluşturmaktadır. Bu sebeple site yönetimine birçok şikayet gelmiştir. İzmit Kavanıum Evleri Sitesi Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları Uyulması Gerekli Talimatlar ile Site Genel Yaşam Yönetmeliği 30. Maddesi gereği sokak hayvanlarının site içerisinde beslenmesi yasaktır. Bite yönetimi bu kararı yasalara ve kurallara uygun bir şekilde aldı.