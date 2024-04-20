Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: 24 bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin tahliye edilen bina sayısı 24’e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, “Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, yarın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.