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Bir drift attı, 50 bin TL ceza yedi

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Mersin'de drift atan bir sürücü güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi, 50 bin 541 TL ceza kesildi, araç 2 ay trafikten men edildi. Polis sürücünün ehliyetsiz, aracın da sigortasız ve muayenesiz olduğunu belirledi.

Bir drift attı, 50 bin TL ceza yedi
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Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Yenimahalle Yüksek Harman Caddesi ile 33169. Sokak kavşağı pazar alanı yanında otomobille bir sürücü drift attı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına ise o anların görüntüsü yansıdı. Görüntünün paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 33 plakalı 2014 model BMW marka otomobilin sürücüsünün O.O olduğu belirlendi. Otomobili bulan polis aracı 2 ay trafikten men etti. Sürücüye ise 32 bin 324 TL'si drift atmaktan, 18 bin 217 TL'si ise ehliyetsiz, muayenesiz araç kullanma, cam filmi ve zorunlu mali sigorta yaptırmamaktan toplam 50 bin 541 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

# para, polis, araç, çalışma

19 Nis 2024 - 23:34 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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