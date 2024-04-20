Kocaeli’de 8 ilçe elektriksiz kalacak (20 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 20 Nisan Cumartesi günü 8 ilçede elektrikler kesilecek. Kandıra, Dilovası, Başiskele, Gölcük İzmit, Kartepe, Darıca ve Gebze'de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|58902
|KOCAELİ
|KANDIRA
|PINARLI
|PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ
|20.04.2024
|09:00
|15:30
|58985
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|TAVŞANLI
|10. SK.
|20.04.2024
|09:00
|12:30
|59063
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YAYLACIK
|AK SK., BASRA, ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK.
|20.04.2024
|09:00
|12:00
|59088
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|TAVSANLI, TAVŞANLI
|4550., ÇIFTLIK, KÖMÜRCÜOĞLU CD.
|20.04.2024
|09:00
|15:00
|59096
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1046. SK., 1047. SK., 1048., 1051. SK., 1053. SK., 1057. SK., 1061., AKÇAKOCA CD, CİHAN CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.
|20.04.2024
|09:30
|17:30
|59097
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ
|BORA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., İBNİSİNA SK., OSMANLI CD., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SUNA SK., YENİÇERİ SK.
|20.04.2024
|09:30
|17:30
|59098
|KOCAELİ
|İZMİT
|KULFALLI
|AŞAĞIPINAR SK., ERENLER, ERENLER SK., KULFALLI, KULFALLI CD., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., TOPÇULAR SK.
|20.04.2024
|09:00
|17:00
|59107
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER, SUADİYE
|10.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 7.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI SK., ASKERCİK SK., ATILAY, ATILAY SK., AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., ÇELEBİLER SK., ÇÖRTLENCE SK., DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENCİ SK., DOGAL SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ERGÜL ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GALYANÇLAR SK., GÜNEYBAĞ SK., HAFIZ YUSUF SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., İRFAN, KEMERLİ SK., KORCAN, KORCAN CD., MÜEZZINOGLU, MÜEZZİN MEHMET SK., MÜEZZİNOĞLU SK., NAZİF OKUMUŞ CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SOBACI, SOBACI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK., YUDUM, YUDUM SK.
|20.04.2024
|09:00
|12:00
|59108
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE
|ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ATABAY SK., AYVALAR SK, BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., CEYDA SK, ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERİŞİM SK, FAZİLET SK., FILIZLER, FİKİR SK, GÜLER SK, HACI RECEP SK., HARMANLIK SK., KARABALIK SK., KERMANLAR SK., MESUDİYE. CD., SAKARYA SK., SİPAHİ SK., ZİNCİRLİKUYU SK.
|20.04.2024
|09:00
|17:00
|59109
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, KESTANELİK, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
|11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK SK., VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK
|20.04.2024
|09:00
|17:00
|59114
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ
|ADAK, ADAK SK., ADALI HALİL SK., AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., AKİT SK., ATATÜRK, AZEM SK., BAKARA SK., BAKIRCI, BAKIRCI SK., BAKİ SK., BALLI BABA, BALLI BABA SK., BATTALGAZI CD., BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BOZKIR SK., CANBEY SK., CİRİT SK., ÇİLEK SK., DADALOĞLU SK., DAL SK., DAVET SK., DEDE KORKUT SK., DİLBER SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DUYGU, DUYGU SK., ECE SK., EKEN SK., ERAY, ERAY SK., ERENGÜL SK., ERGEN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., EVREN, FATIH, FİKRET SK., GAYRET SK., GIPTA, GIPTA SK., GÜLDEN SK., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜLÜM, GÜLÜM SK., GÜZERGAH SK., HACI ARİF BEY SK., HACILAR SK., HALI SAHA, HALI SAHA SK., HALIS, HAMİT KAPLAN SK., HASAT SK., HATTAT SK., HAVADİS SK., HAYDAR ZAFER SK., HIZIR SK., HOCA AHMET YASEVİ CD., IBNI SINA, ILICA SK., IRADE, IRAZ KADIN, IRAZ KADIN SK., İBNİ SİNA CD., İNAN SK., İNCESU SK., İRADE SK., İŞTİRAK SK., İTİBAR SK., KAHVE SK., KALENDER SK., KARA AHMET SK., KARACAOĞLAN SK., KİLİM SK., LOKMAN HEKIM, LÜTUF SK., MAKUL SK., MAVI, MISVAK, MIZRAK SK., MİNBER SK., MİSVAK SK., MORAL SK., MUTLU SK., NASUH AKAR SK., NEDİME SK., NEFIZ, NEFİZ SK., OĞUZHAN SK., OZAN, ÖKSÜZ SK., ÖNCÜ SK., ÖZHAN SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., RESAT, REŞAT SK., RÜSTÜYE, RÜŞTÜ SK., RÜŞTÜYE SK., SEDEF SK., SERHAT SK., SEYHAN SK., SOKULLU CD., ŞAHADET SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT BÜLENT İNAL SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK., TERTİP SK., TIRYAKI SK., TİRYAKİ SK., TUĞÇE SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TURNA, TURNA SK., TÜR SK., ULUBATLI HASAN SK., UYGAR, YASİN SK., YAŞAR DOĞU SK., YEMIS, YEMIS SK., YEMİŞ SK., YÜKSEK SK., ZEKİ SK., ZEYTIN DALI
|20.04.2024
|08:30
|15:30
|59115
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., BAŞARAN SK., CAHİDE SK., CAVİT SK., DİCLE SK., EDA SK., ENFES, ENFES SK., HAKIKAT, HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., İLKE SK., KUŞTEPE CD., LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., ŞİRİN SK., TERMAL, TUZLA, TUZLA CD., ULUÇ SK., ÜNVER SK., YAHYA SK.
|20.04.2024
|08:30
|15:30
|59116
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI
|BAĞDATLI CD., İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK.
|20.04.2024
|09:00
|14:00
|59118
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|AGAH ATEŞ
|ORAL PEKTAŞ CD.
|20.04.2024
|09:00
|17:00
|59120
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|17 AĞUSTOS, AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKİF, ŞİRİNYALI
|BİNBİR ÇİÇEK SK., D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., İKİZ SK., KANDAK SK., KARAKOL SK., KILIÇASLAN SK., KINAY, KINAY CD., KÖY YOLU, KÖY YOLU CD., LALEZAR SK., MEHMET BIROL, MEHMET BİROL CD., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., MUHSİN ALATAŞ CD., REŞAT BEY SK., SERPİL GÜL SK., ŞEHRİ SK., TAHİR CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., UFUK ÇIKMAZ SK., ULUPINAR SK., VEİS AĞA CD., VİLAYET SK., YEŞİLPINAR CD.
|20.04.2024
|09:00
|12:00
|59127
|KOCAELİ
|İZMİT
|CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, ORHAN, SANAYİ, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, TURGUT, VELİAHMET
|1303, ADİL ÇELİK SK., AGLAYAN ULUÇINAR, AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKIF ERSOY SK., AKİF DÜZEN SK., AKİF ERSOY SK., ALİ OSMAN TOPAL SK., ANI SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAĞLAR YOLU SK., BAĞTEPE SK., BAHARİYE CD., BULUTLU SK., CAYMAZ SK., ÇAĞLA SK., DERELİ SK., DESTANLAR SK., DEVRAN, DEVRAN CD., DİKİLİ SK., DİLEĞİM SK., DORUK SK., DURAN SK., ELVAN, ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., ETHEM SK., FİLİZ SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GEBEŞOĞLU SK., GELECEK SK., HACI ALİ SK., HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HASAN ÇELİK SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HAYAT, HAYAT CD., HUZUR SK., IBRAHIM TASÖREN, INÖNÜ CD., ISMAIL GASPIRALI, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İNÖNÜ CD., İSKEÇE SK., İSMAİL EFE ÇIKMAZI SK., İSMAİL GASPIRALI CD., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADİFE SK., KALE SK., KAMERLİ SK., KANDİL SK., KARACAN SK., KARAKAŞ SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ, KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., KURTARAN SK., LEYLA HANIM, LEYLA HANIM SK., MASLAK SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MOLLA RASIT SK., MOLLA RAŞİT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM CD., NARLIK YOKUŞU SK., NUMAN KAHYA SK., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZGE SK., ÖZKAHRAMAN SK., ÖZSU SK., PEKTAŞ SK., POLAT SK., POLATKAN, POLATKAN SK., SABAH SK., SADETTİN YALIM CD., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SEHIT ERCAN BULUT, SERZENİŞ SK., SUMAK SK., SÜLEYMAN TANER SK., ŞANLISOY SK., ŞEHİT ERCAN BULUT SK., ŞEREF SK., ŞEYH AKİF CD., ŞİFA SK., ŞUAYİP ARSLANBABA SK., ŞULE SK., TAŞTEPE SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TİYATRO SK., TOLGA SK., TOPRAK SK., TORKUŞTEPE SK., TURANLAR, TURANLAR SK., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., ULAS, ULAŞ SK., USTA SK., UYGAR SK., UZUNER SK., ÜNLÜ SK., VATANDAŞ SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YESILVADI, ZERDALI, ZEYTİNLİBAHÇE SK.
|20.04.2024
|09:00
|12:00
|59128
|KOCAELİ
|KANDIRA
|FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ
|BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|20.04.2024
|09:00
|17:00
|59130
|KOCAELİ
|GEBZE
|YENIKENT, YENİKENT
|2424., 2456. SK., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., DICLE, MUTLUKENT BULVAR
|20.04.2024
|10:00
|12:00
|59135
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|AKÇAT
|BILGIN, ELMALIK, ELMALIK SK., SARI OTLUK SK., SEYH SAMIL, ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK.
|20.04.2024
|10:00
|15:00
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.