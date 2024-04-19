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O ilde iğrenç olay! 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla lise müdürü tutuklandı

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Elazığ'da bir lise müdürü, 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Müdür, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

O ilde iğrenç olay! 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla lise müdürü tutuklandı mask
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Elazığ'da 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen lise müdürü tutuklandı.

Bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla bir süre önce gözaltına alınan okul müdürü G.C, önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturma sürecinde bir öğrenci daha okul müdürü hakkında şikayette bulundu.

Savcılık kararıyla tekrar gözaltına alınan G.C, adliyeye sevk edildi.

9 öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konuyu takip eden avukat Eda Vural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 öğrencinin şikayetiyle başlayan soruşturmada şikayetçi sayısının 9'a çıktığını belirterek, "Savcılık makamı tutuklama talebiyle şüpheliyi sulh ceza hakimliğine sevk etti ve sulh ceza hakimliği bugün tutuklama kararı verdi. Biz verilen kararın doğru ve yerinde olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

# sevk, ceza

19 Nis 2024 - 23:39 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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Yorumlar

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Ofli paşa - Nasıl bir toplum olduk anlamadık? At izi it izine karışmış, namuslu namussuz birbirine karışmış , çocuklarımızı kime nasıl emanet edeceğiz bilemiyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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