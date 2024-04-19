Kocaeli'de Gerçekleşen ICSMS Kongresi Son Buldu, İletişim ve Medya Alanında Zirve

Selanik Aristoteles Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen kongrede iletişim alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler Kocaeli’de bir araya geldi. Kongrenin kapanış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, akademik alana önemli katkılar sağlayacak başarılı bir kongrenin gerçekleştirildiğini belirtti. İki gün boyunca devam eden kongrede iletişim ve medya çalışmalarının farklı alanlarından konuların ele alındığını vurgulayan Prof. Dr. Pösteki, kongre paydaşlarına, katılımcılara, öğretim üyelerine ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti.
Kapanış konuşmasının ardından katılımcılar ve organizasyon ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirildi.
GENİŞ KONU YELPAZESİ
18-19 Nisan tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede, 8’i yüz yüze olmak üzere 12 oturumda toplam 56 bildiri sunuldu. Kongre boyunca 23 farklı üniversiteden akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler: mobil uygulamalar ve yeni medya, siber zorbalık, reklamcılık ve marka iletişimi, dijital dünya ve sanal yayıncılık, kurumsal iletişim ve veri madenciliği, İnternet haberciliği, sosyal medya araştırmaları, dijital platformlar ve habercilik, sinema çalışmaları, dijital sanatlar ve video art, dijital okuryazarlık, kültürlerarası iletişim ve dijitalleşme, interaktif medya tasarımı, kamu diplomasisi, medya pedagojisi, medyanın ekonomi politiği, medya etiği, siyasal iletişim, afet iletişimi, iklim gazeteciliği, bilim iletişimi ve yapay zeka çalışmaları gibi başlıklarda geniş bir konu yelpazesinde bildiriler sundu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.