Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan S.Ü., H.İ.G. ve A.D.’nin Kocaeli ve Bolu’da 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda S.Ü. Gaziantep, H.İ.G. Ankara’da, A.D. de İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.