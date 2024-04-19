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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandıran polisin operasyonuyla yakalandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan S.Ü., H.İ.G. ve A.D.’nin Kocaeli ve Bolu’da 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda S.Ü. Gaziantep, H.İ.G. Ankara’da, A.D. de İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

Kaynak: İHA

# Kocaeli, İstanbul, sevk, polis, çalışma

19 Nis 2024 - 23:59 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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