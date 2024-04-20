Meteorolojiden Kocaeli için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Marmara ve Ege'de bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken, Kocaeli Valiliği de vatandaşları uyardı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege’de, yarın Batı Akdeniz’de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KOCAELİ VALİLİĞİ UYARDI
Kocaeli Valiliği, vatandaşları hafta sonu bölgemizde etkili olacak fırtına ve sağanak yağmura karşı uyardı. Valilikten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi günü (20.04.2024) ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde batısında, Pazar günü (21.04.2024) sabah saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın Cumartesi günü (20.04.2024) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
45 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM, 45 il için sarı kodlu uyarı verdi:
Sarı kodlu uyarı verilen iller:
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.