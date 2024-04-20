Zinnur Büyükgöz yeniden büyükşehir meclis başkan vekili oldu

Bugün gerçekleşecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı öncesi belediye başkanvekilleri ve meclis başkanvekili belli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis başkanvekilliği görevine yeniden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz geldi.
BÜYÜKAKIN DUYURDU
Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi; “ Yeni dönemin ilk meclis toplantısı öncesinde Başkanvekilleri ve Meclis Başkanvekili görevlendirmelerini yaptık. Yeni dönemde başkanvekili olarak görev yapacak meclis üyelerimiz Berna Abiş ve Hasan Soba'ya, Meclis Başkan vekilimiz Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz'e başarılar diliyorum. Rabbim, hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.