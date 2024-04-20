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Ali Yıldırım Sezer Özel Kalem Müdürünü değiştirdi

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31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra tekrar başkanlığa seçilen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kadrosunda değişikliğe gidiyor. Sezer, Özel Kalem Müdürü olan Ercüment Saral’ın yerine Emrah Kurakbelli’yi özel kalem müdürü olarak atadı.

Ali Yıldırım Sezer Özel Kalem Müdürünü değiştirdi mask
Ali Yıldırım Sezer Özel Kalem Müdürünü değiştirdi
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İKİNCİ KEZ SEÇİLDİ


31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Gölcük Belediyesi'ni yüzde 44,46 ile yeniden kazanan Ali Yıldırım Sezer, belediye kadrolarında değişikliğe gidiyor. Kadrolarında yeniden değişiklik yapmaya başlayan Sezer, özel kalem müdürünü değiştirdi. Başkan Sezer, Ercüment Saral’ın yerine Emrah Kurakbelli yeni özel kalem müdürü olarak atadı.

Ali Yıldırım Sezer Özel Kalem Müdürünü değiştirdi

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, başkan, Gölcük

20 Nis 2024 - 09:22 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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