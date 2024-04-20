Ali Yıldırım Sezer Özel Kalem Müdürünü değiştirdi

İKİNCİ KEZ SEÇİLDİ
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Gölcük Belediyesi'ni yüzde 44,46 ile yeniden kazanan Ali Yıldırım Sezer, belediye kadrolarında değişikliğe gidiyor. Kadrolarında yeniden değişiklik yapmaya başlayan Sezer, özel kalem müdürünü değiştirdi. Başkan Sezer, Ercüment Saral’ın yerine Emrah Kurakbelli yeni özel kalem müdürü olarak atadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.