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Ferruh Duygu Spor Sahasında hummalı çalışma

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Büyükşehir, İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Ferruh Duygu Spor Tesislerini yeniliyor

Ferruh Duygu Spor Sahasında hummalı çalışma mask
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Spor kenti Kocaeli mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesisi yapımı ve yıpranmış sahaların yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Ferruh Duygu Spor Tesisleri yenileniyor.

 

SAHA YENİLENİYOR

Spor yapmaya elverişli mekanlar oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut spor alanlarının bakımı ve onarımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda kasım ayında ihalesi yapılan İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Ferruh Duygu Spor Tesislerinde çalışmalar sürüyor.

 

ÇELİK İMALATLARI

İzmit Ferruh Duygu Spor Tesisi içerisinde 65x42 ölçülerinde saha sentetik çim futbol sahasına dönüştürülüyor. Tesislerde kullanılacak konteynırların şantiye sahasında montajı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında saha çiti ve çelik top tutucuların montajına devam ediliyor.

 

YENİ TRİBÜN

İzmit Ferruh Duygu Spor Tesisi içerisinde 100 kişilik tribün yapılıyor. Tribün temel betonu, perde ve çatı döşemesinin betonu döküldü. Çevre imalatları kapsamında bordür imalatları tamamlanan spor kompleksinin granit parke taşı kaplanacak alanların betonu döküldü. Saha aydınlatma imalatları, altyapı imalatları tamamlandı.

 

Kaynak: Bülten

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20 Nis 2024 - 09:36 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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