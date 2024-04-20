Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları hangileri?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,23 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,54, dolar/TL yüzde 0,71, Euro/TL yüzde 1,23 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 9.420,90 ve en yüksek 9.823,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,23 değer kaybederek 9.693,46 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,54 artışla 2 bin 502 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,93 artarak 17 bin 250 liraya yükseldi.

ÇEYREK ALTIN 4 BİN 340 TL’Yİ GEÇTİ

Geçen hafta sonu 4 bin 87 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 343 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 0,71 değer kazanarak 32,5880 liraya, Euro yüzde 1,23 artışla 34,8540 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,66 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,63 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Kaynak: Haber Merkezi