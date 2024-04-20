Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti

Yurt içinde bugün veri gündemini sakin ilerliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda bulunuyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 493 liradan yaparken; 20 Nisan Cumartesi günü 2 bin 498 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 990 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın ne kadar?
Alış: 2.498,93
Satış: 2.499,53
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.391,14
Satış: 2.392,72
Çeyrek altın ne kadar?
Alış: 3.998,29
Satış: 4.086,73
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
Yarım altın ne kadar?
Alış: 7.971,59
Satış: 8.173,46
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
ATA altın fiyatı
Alış: 17.246,67
Satış: 17.686,69
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.396,45
Satış: 1.840,23
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.364,74
Satış: 2.514,57
Kaynak: DÜNYA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.