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Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı açıklandı

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’de eğitim alan gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının 350 bin olduğunu açıkladı. Özvar, Türkiye’nin en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti.

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı açıklandı mask
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Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde katıldığı konferansta konuştu.

Özvar, burada yaptığı konuşmada Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenci sayısını açıkladı.

“HEDEF DÜNYADA İLK 5”

Prof. Dr. Özvar, uluslararasılaşmanın, YÖK ve üniversiteler için stratejik hedef olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu hedef, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları içinde de yer almış bir hedeftir. Bugün, ülkemizdeki üniversitelerde 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Bu yönüyle ülkemiz dünyada en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Hedefimiz, uluslararası öğrenci sayısında dünyada ilk 5’e girmektir."

“GÖÇMEN OLARAK BAKMAK YANLIŞ”

Uluslararası öğrencilere karşı olumsuz algı oluşturulduğunu söyleyen Prof. Dr. Özvar “Uluslararası öğrencilerin mevcudiyeti Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Uluslararası öğrenciler konusuna bir düzensiz sığınmacı ya da göçmen sorunu olarak bakmak yanlış bir tutumdur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

# Türkiye, YÖK

20 Nis 2024 - 10:28 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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