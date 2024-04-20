Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Sertif Gökçe özel çocukları ağırladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Özel Dost El Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencileri konuk etti.

Sertif Gökçe özel çocukları ağırladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çenedağ Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Dost-El Özel Eğitim Kurumu’nda eğitim gören özel öğrenciler ve kurum yetkilileri Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’yi ziyaret etti. Ziyarette özel eğitim alanı öğretmenleri de hazır bulundu. Belediyede misafir ettiği özel öğrencilerle yakından ilgilenen ve kurum yöneticilerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "Bugün belediyemizde çok özel misafirlerimiz vardı. Dost-El Özel Eğitim Kurumu'nda eğitim gören sevgili öğrencilerimizi ağırladık. Kalpleri ve yüreklerindeki güzellikleri yüzüne yansıyan, her biri ayrı değerli yavrularımız ile oldukça keyifli zaman geçirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten

# HER, Derince

20 Nis 2024 - 10:47 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.759.673 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL