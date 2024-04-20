Diş Hekimleri Odası genel kurulunda 2 isim adaylığını açıkladı

TÖRE GENÇ VE MELTEM ÇAĞAN YILDIRIM ADAY OLDU
2 dönemdir Ece Erinalçık Şemen başkanlığında çalışmalarına devam eden Kocaeli Diş Hekimleri Odası’da seçimli genel kurul kararı alındı. Bu kapsamda genel kurulun ilk günü Kocaeli Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurulda mevcut başkan Şemen yeninden aday olmazken yönetim kurulu üyesi Töre Genç ve Genel Sekreter Meltem Çağan Alkan Yıldırım başkan adaylığını açıkladı. Faaliyet raporunun onaylandığı genel kurulda adaylar oda üyelerine seslenerek desteklerini istedi.
SEÇİM ODA BİNASINDA YAPILACAK
Genel kurulun ilk günü adayların konuşmasının ardından tamamlandı. Seçimin yapılacağı genel kurulun ikinci günü 21 Nisan Pazar günü, saat 09.00-17.00 saatleri arasında Diş Hekimleri oda binasında gerçekleşecek. Yaklaşık 850 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurul sonucunda 9 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 5 kişilik disiplin ve 10 kişilik birlik delegeleri seçilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yvz - Hayırlı olur inşaallah Töre bey
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.