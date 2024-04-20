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20 Nis 2024 - 11:02- Siyaset G:

42 Evler Tren İstasyonu meclis gündeminde

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Yüksek Hızlı Trenin faaliyete girmesi sonrası faaliyete kapanan 42 Evler Tren İstasyonu yeniden gündemde. Gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk'ün köşesinde gündeme taşıdığı İzmit 42 Evler Tren İstasyonu'nun neden açılamadığı konusu TBMM gündemine taşındı.

42 Evler Tren İstasyonu meclis gündeminde mask
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Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk'ün köşesinde gündeme taşıdığı  İzmit’teki 42 Evler Tren İstasyonu’na giderek açıklamalarda bulundu. 42 Evler istasyonun kaderine terk edildiğini söyleyen Gergerlioğlu: “42 Evler Tren İstasyonu’na ikinci kez geliyoruz. Çünkü buraya bir istasyon yapılmış fakat açılmıyor. Kapısına kilit vurulmuş, kimse giremez denilmiş ve burada çalışmayan bir istasyon var. Kaderine terk edilmiş durumda. Bu istasyon niye açılmaz bunu sormak lazım? Aslında İzmit’in merkezinde, kalbinde bir istasyon ama kendi haline terk edilmiş! Madem yapıldı bir sürü para harcandı neden açılmıyor?” ifadelerini kullandı.

ADAPAZARI’NA GİDİŞLERDE KULLANILABİLİR

Gergerlioğlu, 42 Evler’in Adapazarı’na gidişlerde kullanılabilecek bir lokasyonda olduğunu belirterek:  “Bir an evvel 42 Evler İstasyonunun hizmet vermesi gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Gayet güzel ve önemli bir yerde istasyon fakat hali bu. Maalesef kendi haline terk edilmiş bir yer. Buradan Adapazarı’na gidişlerde kullanılabilir fakat şu anda atıl bir halde duruyor. Bakımsız ve kaderine terk edilmiş bir durumda. Biz Ulaştırma Bakanlığı’na da Kocaeli Valiliği’ne de hatırlatıyoruz. “ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Nis 2024 - 11:02 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Kemal - Kartepe belediyesi bolgelgesinde bahçeli evlere istasyon yapılması lazım derbentten 42 evlerden daha fazla insan yaşamakta bu bölgede ilçe belediye olduğundan önceliklendirilmelidir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 13:05
03

Göksel Genç - tütünçiftlk, köseköy, darıca da kapalı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 13:03
02

Mert - Istasyonu acmiyorlar bari lambalarini kapasinlar aksam yanan lambalar sabaha kadar yaniyor yazik gunah israf. Sorarsak hepsi dindar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 12:25
01

Seko - Oraya gelirse Marmaray in gelmesi mantıklı onun haricinde zaten gar uzak değil

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 12:15
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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