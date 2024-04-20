42 Evler Tren İstasyonu meclis gündeminde

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk'ün köşesinde gündeme taşıdığı İzmit’teki 42 Evler Tren İstasyonu’na giderek açıklamalarda bulundu. 42 Evler istasyonun kaderine terk edildiğini söyleyen Gergerlioğlu: “42 Evler Tren İstasyonu’na ikinci kez geliyoruz. Çünkü buraya bir istasyon yapılmış fakat açılmıyor. Kapısına kilit vurulmuş, kimse giremez denilmiş ve burada çalışmayan bir istasyon var. Kaderine terk edilmiş durumda. Bu istasyon niye açılmaz bunu sormak lazım? Aslında İzmit’in merkezinde, kalbinde bir istasyon ama kendi haline terk edilmiş! Madem yapıldı bir sürü para harcandı neden açılmıyor?” ifadelerini kullandı.
ADAPAZARI’NA GİDİŞLERDE KULLANILABİLİR
Gergerlioğlu, 42 Evler’in Adapazarı’na gidişlerde kullanılabilecek bir lokasyonda olduğunu belirterek: “Bir an evvel 42 Evler İstasyonunun hizmet vermesi gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Gayet güzel ve önemli bir yerde istasyon fakat hali bu. Maalesef kendi haline terk edilmiş bir yer. Buradan Adapazarı’na gidişlerde kullanılabilir fakat şu anda atıl bir halde duruyor. Bakımsız ve kaderine terk edilmiş bir durumda. Biz Ulaştırma Bakanlığı’na da Kocaeli Valiliği’ne de hatırlatıyoruz. “ dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kemal - Kartepe belediyesi bolgelgesinde bahçeli evlere istasyon yapılması lazım derbentten 42 evlerden daha fazla insan yaşamakta bu bölgede ilçe belediye olduğundan önceliklendirilmelidir
Göksel Genç - kuruçeşme zaten tamamen yok edildi
Göksel Genç - tütünçiftlk, köseköy, darıca da kapalı
Mert - Istasyonu acmiyorlar bari lambalarini kapasinlar aksam yanan lambalar sabaha kadar yaniyor yazik gunah israf. Sorarsak hepsi dindar
Seko - Oraya gelirse Marmaray in gelmesi mantıklı onun haricinde zaten gar uzak değil
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.