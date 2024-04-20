42 Evler Tren İstasyonu meclis gündeminde

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk'ün köşesinde gündeme taşıdığı İzmit’teki 42 Evler Tren İstasyonu’na giderek açıklamalarda bulundu. 42 Evler istasyonun kaderine terk edildiğini söyleyen Gergerlioğlu: “42 Evler Tren İstasyonu’na ikinci kez geliyoruz. Çünkü buraya bir istasyon yapılmış fakat açılmıyor. Kapısına kilit vurulmuş, kimse giremez denilmiş ve burada çalışmayan bir istasyon var. Kaderine terk edilmiş durumda. Bu istasyon niye açılmaz bunu sormak lazım? Aslında İzmit’in merkezinde, kalbinde bir istasyon ama kendi haline terk edilmiş! Madem yapıldı bir sürü para harcandı neden açılmıyor?” ifadelerini kullandı.

ADAPAZARI’NA GİDİŞLERDE KULLANILABİLİR

Gergerlioğlu, 42 Evler’in Adapazarı’na gidişlerde kullanılabilecek bir lokasyonda olduğunu belirterek: “Bir an evvel 42 Evler İstasyonunun hizmet vermesi gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Gayet güzel ve önemli bir yerde istasyon fakat hali bu. Maalesef kendi haline terk edilmiş bir yer. Buradan Adapazarı’na gidişlerde kullanılabilir fakat şu anda atıl bir halde duruyor. Bakımsız ve kaderine terk edilmiş bir durumda. Biz Ulaştırma Bakanlığı’na da Kocaeli Valiliği’ne de hatırlatıyoruz. “ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi