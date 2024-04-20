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20 Nis 2024 - 11:24- Siyaset G:

İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi bu sözlerle başladı: Çok çalışacağımıza söz veriyorum

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İzmit Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.  İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 11.00’de başlayan toplantıda seçilen 37 üye ilk kez bir araya geldi.

Yavuz Solmaz
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İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi bu sözlerle başladı: Çok çalışacağımıza söz veriyorum mask
İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi bu sözlerle başladı: Çok çalışacağımıza söz veriyorum
İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi bu sözlerle başladı: Çok çalışacağımıza söz veriyorum
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İzmit Belediye Meclisi’nde komisyon üyelerinin belirlenmesi başta olmak üzere, içlerinde bazıları kent için hayli önemli 29 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak. Seçim sonucunda seçilen 37 meclis üyesi 5 yıl boyunca görev yapacak. 37 meclis üyesinin koltuk dağılımı CHP: 22, AK Parti:12, MHP: 3 olarak gerçekleşti. CHP grubu 2019-2024 döneminde azınlık durumundayken; bu dönem meclis çoğunluğunu elde etmiş oldu.

Mecliste 2019 yılından önce AK Partili İzmit Belediyesi başkanı Nevzat Doğan döneminde Ensar Vakfı ve TÜGVA Vakfı ile imzalanan protokollerin iptali mecliste görüşülecek. Protokol iptalleri dışında 8 yıllık sözleşme yapılan ve son olarak tuvalet ücreti 9 TL’ye ulaşan Fevziye Cami tuvaleti vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Mecliste süresi 2026 yılında bitecek ihalenin iptali oylanacak. Bu arada, Bıçkıdere Göleti’nde yer alan tesislerin 10 yıllığına kiraya verilmesi konusu da meclisin gündem maddeleri arasında bulunuyor.

İZMİT’İ MODERN BİR KENT YAPACAĞIZ


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Gülümse İzmit diyerek yola çıktık. Seçim döneminde vurguladığımız üzere rant değil halın belediyesiyiz. Beş yıllık sürede çalışmalarımızı bunun üzerine gerçekleştirdik. Şehrimizi geliştireceğimiz projeleri hayata geçireceğimize inanıyoruz. Bu meclisin kentin yararına, oy birliği ve yapıcı muhalefet anlayışı ile destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. İzmit’i daha yaşanabilir ve modern bir kent yapma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. 5 yılda şeffaf ve hesap verilebilirlik çerçevesinde hizmet ettik.

ÇOK ÇALIŞACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM


Bu mecliste zaman zaman gerildik ama geçmişi geride bırakarak yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Geçtiğimiz dönem burası kentin seçilmiş başkanına birkaç kişinin sürekli hakaret ettiği, iftira attığı bir alan oldu. Vatandaşımız gereken cevabı verdi. Yeni dönemde bu sahneler bu mecliste yaşanmamasını diliyorum. 400 bin İzmitliye çok çalışacağımıza eşit hizmet için söz vermek istiyorum. Milletimizin takdiri ne ise o takdir başımızın ve gözümüzün üstündedir. Yeni dönem tüm İzmit’e hayırlı olsun”

İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi bu sözlerle başladı: Çok çalışacağımıza söz veriyorum
İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi bu sözlerle başladı: Çok çalışacağımıza söz veriyorum
İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi bu sözlerle başladı: Çok çalışacağımıza söz veriyorum
İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi bu sözlerle başladı: Çok çalışacağımıza söz veriyorum
İzmit’te yeni dönemin ilk meclisi bu sözlerle başladı: Çok çalışacağımıza söz veriyorum

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20 Nis 2024 - 11:24 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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