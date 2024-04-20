Sertif Gökçe bir müdürü daha değiştirdi

Derince Belediyesi’ni 20 yıl sonra CHP’ye kazandıran Sertif Gökçe, belediyede uzun yıllardır çalışan kadroları değiştirmeye devam ediyor. Derince Belediyesi’nde 8 yıldır Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Yalçın Yalçınkaya ve Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Turgut Kanık görevden alınmış, Kanık’ın yerine Ahmet Abdioğlu atanmıştı.

ZABITA MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Sertif Gökçe'nin başkanlığında Derince Belediyesinde değişim devam ediyor. Gökçe son olarak Zabıta Müdürlüğünde değişiklik yaptı. Eski Zabıta Müdürü Baki Aytepe'nin yerine Taner Elyıldırım getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi