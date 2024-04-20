Sertif Gökçe bir müdürü daha değiştirdi

Derince Belediyesi’ni 20 yıl sonra CHP’ye kazandıran Sertif Gökçe, belediyede uzun yıllardır çalışan kadroları değiştirmeye devam ediyor. Derince Belediyesi’nde 8 yıldır Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Yalçın Yalçınkaya ve Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Turgut Kanık görevden alınmış, Kanık’ın yerine Ahmet Abdioğlu atanmıştı.
ZABITA MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Sertif Gökçe'nin başkanlığında Derince Belediyesinde değişim devam ediyor. Gökçe son olarak Zabıta Müdürlüğünde değişiklik yaptı. Eski Zabıta Müdürü Baki Aytepe'nin yerine Taner Elyıldırım getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Metin Izmitli - Doğru kararlardan bir tane daha alkışlar size
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.