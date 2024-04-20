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20 Nis 2024 - 11:41- Siyaset G:

Sertif Gökçe bir müdürü daha değiştirdi

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Derince Belediyesi’nin yeni Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Zabıta Müdürü’nü değiştirdi.

Sertif Gökçe bir müdürü daha değiştirdi mask
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Derince Belediyesi’ni 20 yıl sonra CHP’ye kazandıran Sertif Gökçe, belediyede uzun yıllardır çalışan kadroları değiştirmeye devam ediyor. Derince Belediyesi’nde 8 yıldır Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Yalçın Yalçınkaya ve Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Turgut Kanık görevden alınmış, Kanık’ın yerine Ahmet Abdioğlu atanmıştı.

ZABITA MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Sertif Gökçe'nin başkanlığında Derince Belediyesinde değişim devam ediyor. Gökçe son olarak Zabıta Müdürlüğünde değişiklik yaptı. Eski Zabıta Müdürü Baki Aytepe'nin yerine Taner Elyıldırım getirildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Derince

20 Nis 2024 - 11:41 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Metin Izmitli - Doğru kararlardan bir tane daha alkışlar size

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 12:22

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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