İzmit’teki ünlü mekan kapandı mı?

İzmit’te Endüstri Meslek Lisesi karşısında Leyla Atakan Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktada yaklaşık 4 senedir hizmet veren Midyeci Ahmet’in uzun süredir kapanma ihtimali konuşuluyordu. 45 kişinin çalıştığı Midyeci Ahmet, bayram sonrası tabelasını indirip dükkanın içinde bulunan eşyaları da sökerek kepenk indirdi. Firmadan kapanma veya tadilat ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Midyeci Ahmet’in ürünleri ve eşyaları toplaması sonrası dükkanın başka bir firmaya kiraya verilmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
İzmit - İlk açıldığında birkaç sefer gitmiştim ve bir yıl süre vermiştim bu kadar iyi bile dayandı.
İzmitli - İzmitte gitmez böyle mekanlar çarşıya bakın insan dolu ellerine bakın boş boş boş geziyorlar nerde ucuz yiyecek var oralar dolu
Bakkal - Mideden ticaret mi olur üstelik 45 kişi çalışıyor kira vs
Emekli41 - Eskiden Almanya'dan gelen arkadaşlar! biz dışarıda yemek yiyemiyoruz diye ağlanıyorlardı! Bende, -neden, orada lokanta restaurant vs yok mu diye saf saf sormuştum!:-(
:) - Ne Almanya imiş be
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.