İzmit’teki ünlü mekan kapandı mı?

İzmit’te Endüstri Meslek Lisesi karşısında Leyla Atakan Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktada yaklaşık 4 senedir hizmet veren Midyeci Ahmet’in uzun süredir kapanma ihtimali konuşuluyordu. 45 kişinin çalıştığı Midyeci Ahmet, bayram sonrası tabelasını indirip dükkanın içinde bulunan eşyaları da sökerek kepenk indirdi. Firmadan kapanma veya tadilat ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Midyeci Ahmet’in ürünleri ve eşyaları toplaması sonrası dükkanın başka bir firmaya kiraya verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi