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20 Nis 2024 - 12:01- Gündem G:

İzmit’teki ünlü mekan kapandı mı?

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İzmit’te uzun süredir kapanacağı konuşulan Midyeci Ahmet, tabelayı indirip dükkanın içinde ne varsa söktü.

İzmit’teki ünlü mekan kapandı mı? mask
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İzmit’te Endüstri Meslek Lisesi karşısında Leyla Atakan Caddesi  ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktada yaklaşık 4 senedir hizmet veren Midyeci Ahmet’in uzun süredir kapanma ihtimali konuşuluyordu. 45 kişinin çalıştığı Midyeci Ahmet, bayram sonrası tabelasını indirip dükkanın içinde bulunan eşyaları da sökerek kepenk indirdi. Firmadan kapanma veya tadilat ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Midyeci Ahmet’in ürünleri ve eşyaları toplaması sonrası dükkanın başka bir firmaya kiraya verilmesi bekleniyor.  

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, hizmet

20 Nis 2024 - 12:01 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

İzmit - İlk açıldığında birkaç sefer gitmiştim ve bir yıl süre vermiştim bu kadar iyi bile dayandı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 13:18
03

İzmitli - İzmitte gitmez böyle mekanlar çarşıya bakın insan dolu ellerine bakın boş boş boş geziyorlar nerde ucuz yiyecek var oralar dolu

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 12:57
02

Bakkal - Mideden ticaret mi olur üstelik 45 kişi çalışıyor kira vs

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 12:32
01

Emekli41 - Eskiden Almanya'dan gelen arkadaşlar! biz dışarıda yemek yiyemiyoruz diye ağlanıyorlardı! Bende, -neden, orada lokanta restaurant vs yok mu diye saf saf sormuştum!:-(

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 12:13
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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