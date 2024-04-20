İşte İzmit’in başkanvekilleri ve encümen üyeleri

İzmit Belediyesi’nde yeni dönemin ilk meclisi Belsa Plaza’da bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştiriliyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında toplanan mecliste başkanvekilleri ve encümen üyeleri belli oldu.

BAŞKANVEKİLLERİ VE ENCÜMEN BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca meclis başkan vekilliği ve katip üyeler için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda meclis birinci başkan vekilliğine Mehmet Ümit Küçükkaya, ikinci başkanvekilliğine Cengiz Özcan seçildi. Asil katip üyeleri Nilgün Yılmaz, Gamze Yılmaz Doğan olurken yedek katip üyeleri Vildan Bacıoğlu Taşkın ile Neslihan Çakır oldu. Encümen üyeleri içinde Hamit İlker Ulusoy, Erdem Ercan ve Barbaros Akkuş seçilen isimler oldu. Seçilen isimlerin hepsi 22 oy alırken Cumhur İttifakı grubu meclis üyesi olan 13 isim boş oy kullandı.