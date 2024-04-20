Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
20 Nis 2024 - 12:07- Siyaset G:

İşte İzmit’in başkanvekilleri ve encümen üyeleri

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediye meclisinde, başkanvekilleri ve encümen üyeleri belli oldu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İşte İzmit’in başkanvekilleri ve encümen üyeleri mask
İşte İzmit’in başkanvekilleri ve encümen üyeleri
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediyesi’nde yeni dönemin ilk meclisi Belsa Plaza’da bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştiriliyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında toplanan mecliste başkanvekilleri ve encümen üyeleri belli oldu.

BAŞKANVEKİLLERİ VE ENCÜMEN BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca meclis başkan vekilliği ve katip üyeler için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda meclis birinci başkan vekilliğine Mehmet Ümit Küçükkaya, ikinci başkanvekilliğine Cengiz Özcan seçildi. Asil katip üyeleri Nilgün Yılmaz, Gamze Yılmaz Doğan olurken yedek katip üyeleri Vildan Bacıoğlu Taşkın ile Neslihan Çakır oldu. Encümen üyeleri içinde Hamit İlker Ulusoy, Erdem Ercan ve Barbaros Akkuş seçilen isimler oldu. Seçilen isimlerin hepsi 22 oy alırken Cumhur İttifakı grubu meclis üyesi olan 13 isim boş oy kullandı.

İşte İzmit’in başkanvekilleri ve encümen üyeleri

# İzmit, yeni, başkan

20 Nis 2024 - 12:07 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.759.673 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL